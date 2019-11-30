Небезпека гіпоглікемії: як підвищити рівень цукру в крові
Якщо ви поміряли собі чи дитині рівень цукру, а він виявився занадто низьким – це не привід для радощів. Це означає, що загрожує такий стан, як гіпоглікемія, тому рівень цукру необхідно швидко підняти.
Як швидко підняти рівень цукру в крові розповіла лікарка Катерина Олесь.
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Як розпізнати гіпоглікемію: основні симптоми
Передусім варто наголосити, що хворим на діабет постійно потрібно контролювати рівень цукру та не пропускати прийоми їжі. Окрім низького цукру на гіпоглікемію можуть вказувати такі симптоми:
- Тремор, прискорене серцебиття, блідість;
- Дратівливість, істерика або "надмірна тиша" (найчастіше в дітей молодшого віку);
- Втома, млявість, сонливість, головні болі, непритомність та судоми;
- Часто спостерігається нічна гіпоглікемія. Неспокійний сон, який супроводжується кошмарами, а також розгубленістю та головним болем після пробудження.
Чим підняти рівень цукру в крові
Як швидко підвищити рівень цукру
Мабуть, перше, що вам приходить на думку – це шоколад, проте відповідь неправильна.
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Доведено, що продукти, які містять у своєму складі жир (наприклад шоколад, арахісове масло, сир) не підвищують низький рівень цукру в крові так швидко, як би нам хотілося. Але їх варто приймати разом зі швидкодійними продуктами, аби підтримувати рівень глюкози на певному рівні.
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Швидкі джерела цукру:
- 2 столові ложки родзинок;
- 1 столова ложка цукру;
- 1 столова ложка меду;
- 1/2 склянки соку;
- 3-4 таблетки глюкози
- Льодяники;
Після прийому їжі, наявність глюкози в крові варто перевірити через 15-20 хвилин. Бажано, щоб показник перевищував 5,6 ммоль/л.
Пацієнтам, які з певних причин не можуть вживати їжу, необхідно звернутись до лікаря.
Яким повинен бути рівень цукру в крові та як його виміряти
Норма глюкози в крові з пальця на голодний шлунок – 3,3-5,5 5,6 ммоль/л, але якщо людина поїла, цілком нормальним є показник 5,6 або 6,6 ммоль/л.
Дитячі показники відрізняються від дорослих. У дітей до року норма глюкози – 2,8-4,4 ммоль/л, а від року до п'яти – 3,3-5,0 ммоль/л.
Варто зауважити, що поріг норми може відрізнятися від фізіологічних чинників, тому питання норми потрібно обговорити з лікарем.
Якщо ви хворієте на діабет, вам варто придбати глюкометр, аби можна було відстежувати рівень цукру в крові самостійно.
Якщо ви не хворієте на діабет, але хочете перевірити рівень цукру в крові для обстеження стану здоров'я – це варто робити на голодний шлунок. Заплануйте похід до лікарні звечора, адже перед здачею аналізів не можна пити та їсти впродовж 8-10 годин.
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