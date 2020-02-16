Рівень захворюваності на грип росте: що варто знати, аби вберегтися від хвороби – поради медиків

Від ускладнень грипу за минулий тиждень померло восьмеро українців. Загалом від початку епідсезону – понад 20 людей. Аби уберегтися від розповсюдження вірусу у більшості регіонів дітей відправили на карантин. Що потрібно знати, аби не стати жертвою грипу – читайте далі.

Запоріжжя

Дівчинка-підліток та двоє літніх жінок померли від ускладнень грипу у Запорізькій області. Вони були не щеплені, ще й мали хронічні хвороби. Звернулися за медичною допомогою хворі надто пізно – медики нічим вже не могли зарадити.

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"Слід сказати, що всі померлі мали стани, які відносили їх до груп ризику. Обидві жінки (літні, – 24 канал) страждали на цукровий діабет, хронічні захворювання серцево-судинної системи, ішемічну хворобу серця. Одна із жінок перенесла два інсульти", – розповіла завідувачка відділення обласного лабораторного центру МОЗ Марина Колерова.



Медики у Запоріжжі готують вакцину для пацієнтів

Львів

У кількох містах, зокрема й у Львові, вирішили боротись зі поширенням вірусу у громадському транспорті. Прибиральниця рухомого складу Галина Маланич розповіла, що для ретельної дезінфекції транспорту до води вони додають противірусний засіб "Антихлор".



У Львові регулярно миють громадські транспорти



Прибиральниці використовують противірусний засіб "Антихлор"

Вологе прибирання в салонах проводять щодня. Поверхні, з якими пасажири контактують найчастіше, прибиральниці миють по кілька разів.

Харків

Журналісти 24 каналу вирішили опитати перехожих на вулицях Харкова, чи ті вакцинувались. Однак жоден з опитаних, як виявилось, цього не зробив. Одні не довіряють лікарям, інші просто впевнені, що їхній організм впорається сам. Більшість харків'ян переконані, що найкраще від грипу допомагає цибуля, часник та лимон.

"Треба приймати препарат "Цибусало" – це цибуля з салом", – сказав харків'янин Михайло.



Харків'янин Михайло вважає, що аби не захворіти – потрібно їсти вітаміни

Що варто знати, аби уникнути зараження грипом

Лікарі порахували, що за останні 20 років з'явилося понад 40 нових штамів грипу. Попри це українці не поспішають вакцинуватися. Медики не заперечують, що вітаміни та здорове харчування – це корисно. Однак наголошують, що не варто недооцінювати важливість вакцинації. Проводити щеплення рекомендують ще до початку епідсезону.

Лікар-імунолог Андрій Волянський "Якщо ми вакцинуємо пацієнта, а він одразу заражається грипом – вакцина не допоможе. Повноцінний захист виробляється протягом двох тижнів".







Також медики радять відпочивати, адже здоровому організму легше протистояти вірусу.



Кому необхідно вакцинуватись обов'язково / Інфографіка 24 каналу