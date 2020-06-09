На підприємстві "Українська сірникова фабрика" у Березному підтверджено 5 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед працівників.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА на сторінці у фейсбуці.

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Зазначено, що встановлено контактних осіб вже встановлено і вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.

За інформацією обласного лабораторного центру, на підприємстві "Українська сірникова фабрика" у Березному підтверджено 5 випадків захворювання на Covid-19. 1 пацієнт госпіталізований, інші – на самоізоляції,

– йдеться у пресслужбі.

Наразі підприємство працює у звичайному режимі.

Станом на 9 червня в Рівненській області зафіксовано 2094 випадків зараження коронавірусом. Всього в Україні підтверджено 27856 випадків інфікування, 12412 осіб одужали, 810 померли.