Різдвяний піст 2019-2020: календар харчування на кожен день

Різдвяний піст 2019 року триває 40 днів. Різдвяний піст один з найбільш тривалих і строгих у році. Що можна їсти у Різдвяний піст, а від яких продуктів потрібно відмовитись, а також про календар харчування на кожен день – читайте в нашому матеріалі.

Якщо ви вирішили поститися в Різдвяний піст 2019, варто продумати, як харчуватися в цей період, щоб отримати користь для душі та тіла і при цьому не нашкодити своєму здоров'ю. Адже навіть під час посту люди можуть харчуватися правильно, різноманітно, повноцінно і смачно.

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Різдвяний піст 2019: календар харчування на кожен день

У період Різдвяного посту необхідно утримуватися від цілого ряду продуктів: м’яса, молока, яєць, сиру, вершкового масла, а в деякі дні від риби.

Що можна їсти з 28 листопада по 19 грудня 2019 року:

Одразу варто зазначити, що вино та рибу можна вживати кожної суботи та неділі. Ще рибу можна вживати у вівторок та четвер, якщо на цей день припадає велике свято, а вино дозволяється випити в день пам'яті найшанованіших святих.

Четвер: можна вживати гарячу їжу рослинного походження, але без олії. П'ятниця, субота, неділя, понеділок: дозволяється рослинна олія в невеликих кількостях. П'ятниця та субота: сухоїдіння. 4 грудня 2019 року (середа) буде свято Введення у храм Пресвятої Богородиці. І в цей день дозволяється вживати в їжу трохи червоного вина.

Що можна їсти з 20 грудня 2019 року по 1 січня 2020:

П'ятниця: їжа рослинного походження, але без олії Субота і четвер: рослинна їжа з олією. Середа і п'ятниця: сухоїдіння Субота: гаряча їжа рослинного походження з олією, риба. 1 січня після Нового Року дозволяється випити трохи червоного вина.

Що можна їсти з 2 по 5 січня 2020 року:

В цей період піст посилюється, тому не можна вживати навіть риби.

Середа і п'ятниця: сухоїдіння Четвер та субота: їжа рослинного походження, але без масла. 6 січня – Різдвяний Святвечір – в цей день потрібно дотримуватися особливо суворого посту. Після вечірні дозволяється з'їсти кутю.



Навіть під час посту можна харчуватись різноманітно та повноцінно

Різдвяний піст 2019: що можна їсти

Різдвяний піст менш суворий, ніж Великий і Успенський пости. Різдвяний піст вимагає відмовитися від продуктів тваринного походження: м'яса, яєць, молока і молочних продуктів.

Попри всі заборони, ваш раціон під час Різдвяного посту може бути доволі багатим і різноманітним та містити наступні продукти: каші, хліб, сухарі, овочі, гриби, зелень, ягоди, фрукти, сухофрукти, горіхи, насіння, мед, а в деякі дні також рибу, морепродукти, олію і навіть вино.

Під час Різдвяного посту можна вживати сирі, варені, тушковані, запечені, квашені страви. Це можуть бути різноманітні салати, соління та консервація, супи, рагу, запіканки, вареники, пироги та інша випічка, соки, морси, киселі, чай.