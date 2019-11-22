Різке схуднення: причини раптової втрати ваги

Ви не сидите на строгій дієті, ваш спортивний режим не змінювався та загалом вашою метою не є схуднення, а вага – знижується? Варто розуміти, що будь-яка зміна в нашому організмі має своє пояснення. Вага не виключення. Якщо, явних причин втрати ваги, ви не знаєте, слід перевірити організм на наявність захворювань чи порушень.

Зниження ваги може бути ранньою ознакою захворювання. Прослідкуйте за своїм раціоном, режимом дня, енерговитратами та запишіться до лікаря.

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Ось можливий перелік причин, які можуть провокувати раптову втрату ваги:

Надмірна активність щитоподібної залози

Втрата ваги – симптом гіпертиреозу, або надмірної активності щитоподібної залози. Саме щитоподібна залоза допомагає регулювати метаболізм і ріст. А надмірна кількість гормонів призводить до багатьох змін в організмі.

Окрім втрати ваги про гіпертиреоз може говорити відчуття сильного голоду, пришвидшене серцебиття, проблеми зі сном і постійне відчуття спеки.

Целіакія

Це аутоімунне захворювання. Люди з діагнозом целіакії не переносять білок глютен, який є в пшениці, житі, ячмені й, можливо, у вівсі. Коли хворі целіакією вживають продукти, що містять глютен, їх імунна система відповідає на це ушкодженням тонкого кишківника.

Стан може супроводжуватися здуттям і діареєю. До втрати ваги можуть призводити й інші запальні захворювання кишківника, наприклад хвороба Крона.

Депресія

Втрата апетиту часто супроводжує клінічну депресію. Люди, які хворіють на депресію можуть навіть не помічати, що худнуть.

Тож, якщо вага раптово знижується, настрій мінливий, ви постійно дратівливі, маєте проблеми зі сном, цілком ймовірно, що у вас депресія.

Діабет

Особливо ранні стадії розвитку діабету. Окрім втрати ваги, люди відчуває сильну потребу і часті позиви до сечовипускання. Оскільки при діабеті організм черпає поживні речовини з м’язових тканин, це теж призводить до схуднення.

Панкреатин

Підшлункова залоза виробляє ферменти, які покращують травлення. Якщо у роботі підшлункової відбуваються порушення, це призводить до втрати ваги.

Люди, що страждають хронічним панкреатитом, швидко худнуть, навіть якщо їх раціон багатий та поживний. Адже, організм просто не в силі засвоювати їжу.

Симптоми панкреатиту: біль в животі, безбарвний або маслянистий стілець діареї й нудота після споживання жирної їжі.

Строга дієта

З віком шлунок спустошується повільніше, а тому відчуття ситості зберігається довше. Зокрема, деякі сигнали мозку, що відповідають за апетит та відчуття ситості, теж слабшають.

Тому, слід контролювати споживання білка. Бо це допоможе контролювати голод, стабілізувати рівень цукру в крові, а також сприятиме нарощенню м’язової маси.