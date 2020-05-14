Різниця у 10 років: ВООЗ оцінила тривалість життя в Україні жінок та чоловіків

Всесвітня організація охорони здоров’я оцінила очікувану тривалість життя в Україні. Жінки живуть на 10 років довше, аніж чоловіки.

Очікувана тривалість життя українських жінок становить 77,1 років, а чоловіків – 67,6 років, мовиться у звіті ВООЗ.

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Водночас тривалість здорового життя експерти оцінили на рівні 64 років, а саме – 60,3 роки для чоловіків і 67,6 роки для жінок.

Ймовірність смерті в Україні від раку, діабету і хронічних респіраторних захворювань становить 24,7%. При цьому смертність від суїцидів становила 22,4 на 100 тисяч населення.

Який середній показник у світі

У світі середній показник дорівнює 72 рокам. До слова у 2016 році очікувана тривалість життя в Україні становила 72,5 роки.

Раніше нідерландські вчені з Маастрихтського університету виявили зв'язок між тривалістю життя жінок і їх ростом. З'ясувалося, що жінки, ріст яких був вище 175 сантиметрів, можуть прожити довше у порівнянні з жінками з нижчим ростом. Більше про дослідження – за посиланням.

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