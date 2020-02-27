У РНБО розповіли, якій групі українців найбільше загрожує коронавірус

Якщо в Україні зафіксують випадки коронавірусу Covid-19, найбільше він загрожує літнім людям та тим, хто має захворювання дихальної системи.

За результатами аналізу і моделювання можливого варіанту поширення коронавірусу Covid-19 в Україні виділено групи ризику в розрізі вікової категорії, – йдеться у дослідженні Ради національної безпеки та оборони.

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У відомстві кажуть, що головний ситуаційний центр при РНБО цілодобово здійснює моніторинг ситуації щодо поширення коронавірусу у світі.

Як вік впливає на ризики захворіти на коронавірус

Найменші ризики захворіти у громадян віком від 10 до 39 років, у них вірогідність захворіти – 0,2%. Далі йдуть громадяни віком 40-49 років, і відповідно, найвищі ризики у людей віком 50-59, 60-69, 70-79 років.

Захворювання, які збільшують ймовірність коронавірусу

Ризикують отримати ускладнення люди з цукровим діабетом та захворюваннями дихальної системи.

Групи ризику літні люди віком від 80 років (ймовірність захворіти 13,5%);

особи, що мають захворювання дихальної системи;

люди хворі на цукровий діабет.



Хворі на діабет у групі ризику/Unsplash Хворі на діабет у групі ризику/Unsplash

Чи готова Україна до поширення коронавірусу

20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.

та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає. Люди перебувають на обсервації в медичному центрі " Нові Санжари

Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.

Через стрімке поширення коронавірусу по світу, на кордоні з Україною ДПСУ та МОЗ розпочали температурний скринінг пасажирів, котрі прямують з Італії. Перевірки запроваджені також на пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Польщею.

Кабінет міністрів України максимально мобілізований, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу в Україні. В Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу.

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