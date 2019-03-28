Робот-хірург NASA вперше в Україні провів унікальну операцію

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Робот-хірург NASA вперше в Україні провів операцію (ілюстрація)
Робот-хірург NASA вперше в Україні провів операцію (ілюстрація) / Фото з вільних джерел

Вперше в Україні розроблений NASA робот-хірург, якого назвали daVinci, провів операцію.

Хірургічного втручання потребував 54-річний чоловік. У нього була друга стадія раку передміхурової залози (рак простати).

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Рак простати – симптоми
• труднощі при сечовипусканні;
• часті позиви до сечовипускання;
• біль і печіння;
• наявність крові в сечі;
• біль у спині, стегні або тазу.

Заради цього приїхав фахівець з Києва. Операцію провели у Вінниці.

Робот-хірург NASA вперше в Україні провів унікальну операцію
Робот-хірург NASA вперше в Україні провів унікальну операцію

У робота є чотири руки, до яких кріпляться хірургічні інструменти. Очі лікаря – це 3D-камера, яку через малий отвір вводять у тіло пацієнта. Лікар керує пультом, а усі рухи виконують маніпулятори. Вони здатні виконувати надточні маніпуляції, пошкоджуючи інші тканини.

Операція пройшла успішно. Через декілька днів пацієнта випишуть з лікарні.

Раніше робот допомагав воєнним медикам, після чого його почали використовувати і цивільні медики.

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Теги: Здоров'я Онкозахворювання Лікування Техно Новини Техно Штучний інтелект Новини Здоров'я робототехніка NASA
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