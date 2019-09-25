Родимки на тілі: які варто оглянути та коли йти до лікаря
Хоча б один раз, проте кожній людині варто перевірити родимки. Якщо ви вирішили перевірити наявні родимки, варто підготуватись до огляду.
Які родимки вимагають огляду і коли варто йти на обстеження розповів дерматолог Юрій Сєргєєв.
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Які лікарі перевіряють родимки?
Діагностика пухлин шкіри – справа дерматологів та онкологів. Іноді цим займаються косметологи та загальні хірурги, а в країнах з дефіцитом вузьких фахівців – лікарі загальної практики.
Обираючи лікаря, не соромтесь запитати, чим саме він займається.
Їх обов'язково перевірити, якщо:
- на тілі понад 50 родимок;
- був будь-який рак шкіри;
- в сім'ї були випадки меланоми;
- вік понад 40 років;
Які родимки вимагають огляду?
Огляду вимагають абсолютно всі родимки, а не тільки великі, чорні або пошкоджені. Тому будьте готові до того, що потрібно буде повністю роздягтися, роззутися та розпустити волосся.
Важливо! Якщо лікар оглядає лише ті родимки, які вас турбують – вважайте, що такий огляд немає сенсу.
Як перевіряти родимки на тілі
Як перевіряють родимки?
Огляду під лупою може бути досить, але якщо мова йде про підозру на меланому або необхідність хірургічного втручання – потрібно провести дерматоскопію.
Остерігайтесь УЗД та огляду трихоскопом, у такому випадку вони не надають потрібної інформації.
У деяких родимок бувають особливості на кшталт дивної форми чи нерівномірного окрасу. Якщо лікар каже, що потрібен нагляд – він повинен провести фотодокументацію, записати її розташування і розмір та призначити дату повторної зустрічі.
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