Родимки на тілі: які варто оглянути та коли йти до лікаря

Хоча б один раз, проте кожній людині варто перевірити родимки. Якщо ви вирішили перевірити наявні родимки, варто підготуватись до огляду.

Які родимки вимагають огляду і коли варто йти на обстеження розповів дерматолог Юрій Сєргєєв.

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Які лікарі перевіряють родимки?

Діагностика пухлин шкіри – справа дерматологів та онкологів. Іноді цим займаються косметологи та загальні хірурги, а в країнах з дефіцитом вузьких фахівців – лікарі загальної практики.

Обираючи лікаря, не соромтесь запитати, чим саме він займається.

Їх обов'язково перевірити, якщо:

на тілі понад 50 родимок ;

; був будь-який рак шкіри ;

; в сім'ї були випадки меланоми ;

; вік понад 40 років;

Які родимки вимагають огляду?

Огляду вимагають абсолютно всі родимки, а не тільки великі, чорні або пошкоджені. Тому будьте готові до того, що потрібно буде повністю роздягтися, роззутися та розпустити волосся.

Важливо! Якщо лікар оглядає лише ті родимки, які вас турбують – вважайте, що такий огляд немає сенсу.



Як перевіряти родимки на тілі

Як перевіряють родимки?

Огляду під лупою може бути досить, але якщо мова йде про підозру на меланому або необхідність хірургічного втручання – потрібно провести дерматоскопію.

Остерігайтесь УЗД та огляду трихоскопом, у такому випадку вони не надають потрібної інформації.

У деяких родимок бувають особливості на кшталт дивної форми чи нерівномірного окрасу. Якщо лікар каже, що потрібен нагляд – він повинен провести фотодокументацію, записати її розташування і розмір та призначити дату повторної зустрічі.

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