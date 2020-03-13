Родину першої померлої від коронавірусу жінки в Радомишлі взяли під охорону

У Радомишлі стався перший випадок смерті від коронавірусу в Україні. 13 березня від ускладнень хвороби померла жінка, у якої за день до цього діагностували коронавірус. Тепер її родину охороняє поліція.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на голову Житомирської ОДА Наталію Остапченко та місцеву поліцію.

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Сім'я померлої жінки перебуває на самоізоляції та під посиленим наглядом патрульної поліції. Окрім того, місцевим правоохоронцям наказано вести посилений режим служби.

Зараз її сім'я знаходиться в самоізоляції, її охороняють посилено. Взагалі в Радомишлі поліція переведена на посилений варіант несення служби, і сім'ю охороняють патрульні,

– заявила Остапченко.

Відомо, що у Радомишлі правоохоронці постійно підтримують зв'язок зі створеним Оперативним штабом по запобіганню поширення коронавірусу. Окрім того, такі штаби створили при кожному відділенні місцевої поліції.

У пресслужбі поліції також повідомили про можливе встановлення постів правоохоронних органів на в'їздах і виїздах з міста.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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