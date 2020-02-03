Росія депортуватиме іноземців, у яких підтвердили китайський коронавірус: що про це відомо

Уряд Російської Федерації вирішив дозволити депортацію іноземців, у яких підтвердили смертельний коронавірус з Китаю. Крім того, затверджено план боротьби з поширенням інфекції на території Росії.

Про це заявив новообраний прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, повідомляє "РБК". За його словами, він підписав відповідну постанову ще 31 січня.

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Документ включає китайський коронавірус до переліку захворювань, які становлять небезпеку для російського суспільства. Глава російського уряду запевнив, що ситуація знаходиться під контролем і у Росії є усі необхідні для боротьби з вірусом.

Відзначимо, що раніше у Росії підтвердили два випадки зараження китайським коронавірусом. Окрім того, РФ закрила сухопутний кордон із Китаєм. Також з 1 лютого закрито авіасполучення Росії з Китаєм, крім рейсів "Аерофлоту" у Пекін, Шанхай, Гонконг і Гуанчжоу, а також регулярних рейсів китайських авіаліній у московський аеропорт Шереметьєво.

Останні новини про смертельний китайський коронавірус:

Станом на 3 лютого 2020 року підтверджено майже 17 240 випадків захворювання у Китаї та 153 за кордоном. Зафіксовано 362 летальних випадків , одну смерть медики зафіксували за межами Китаю — на Філіппінах. Водночас вилікувати вдалося 475 людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали декілька разів, але жоден випадок не підтвердився.

Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

За межами Китаю зафіксовано десятки випадків зараження, зокрема в Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, Іспанії, Сінгапурі, В'єтнамі, Непалі, Франції, Австралії, Малайзії, Канаді, Камбоджі, Німеччині, Фінляндії та Індії.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

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Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу

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