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Росія евакуювала хворих на коронавірус громадян з судна Diamond Princess

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Росія евакуювала з Diamond Princess росіян / ap.org

Росія евакуювала 8 своїх громадян спеціальним рейсом зі столиці Японії Токіо. Троє з них мають підтверджене зараження коронавірусом. Раніше усі вони були пасажирами судна Diamond Princess, де стався спалах нової хвороби.

Усі решта росіяни, які перебувають або раніше перебували на судні Diamond Princess, відмовилися від евакуацію у Росію, розповіла віцепрем'єр Росії Тетяна Голікова. Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

До слова: США звинувачують Росію в дезінформації щодо коронавірусу

Усі евакуйовані росіяни, а також ті, хто брав участь в евакуації, проведуть 14 днів на карантині у місті Казані. Вони будуть у спеціальному медзакладі під медичним наглядом.

Під час карантину також буде проведено діагностику на наявність у них вірусу. Серед евакуйованих є і одна дитина.

Громадяни, які повернулися в Росію, почуваються добре. У людей, в яких вже виявили нову коронавірусну інфекцію, хвороба проходить у легкій формі без виражених симптомів і ускладнень. Їх здоров'ю і здоров'ю членів їх сімей нічого не загрожує,
– запевнила Голікова.

Що відомо про спалах коронавірусу на лайнері

На борту лайнера Diamond Princess було 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу, в тому числі – 25 українців.

Ще 17 січня США евакуювали 300 своїх громадян, й у 14 з них виявили коронавірус Covid-19. 21 лютого Велика Британія евакуювала своїх громадян та інших європейських країн – загалом 32 людей. Влада Японії зазначила, що якщо інші країни також захочуть забрати своїх громадян – вони готові до співпраці.

Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, залишаються на судні щонайменше 14 днів.

Відомо, що на судні на коронавірус захворіло 2 українців та офіцер екіпажу. Відомі і випадки смертей від коронавірусу на лайнері – загинули двоє літніх людей, яким було понад 80 років.

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини Здоров'я Новини Росії Коронавірус 2020 Здоров'я Лікування
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