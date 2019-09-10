Росія увійшла до трійки лідерів за кількістю самогубств

У першій трійці держав з найвищими показниками самогубств на душу населення Росія посідає третє місце, а серед кількості суїцидів серед чоловіків взагалі є світовим лідером. Росіяни-чоловіки приймють рішення вкоротити собі віку майже у сім разів частіше, ніж жінки.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я кожні 40 секунд у світі відбувається чергове самогубство. В цілому за рік рахунки з життям зводять майже 800 тисяч осіб. Важливо зазначити, що ці цифри не враховують спроби суїциду, які, за оцінками все тієї ж ВООЗ, відбуваються приблизно в 20 разів частіше, ніж "успішні" самогубства.

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За кількістю самогубств на душу населення Росія перевищує середньосвітові показники в 2,5 раза (26,5 випадку на 100 тисяч осіб – проти 10,5). Вищим цей показник є хіба що тільки у Лесото і Гайани (28,9 і 30,2 відповідно).

Для порівняння: в Білорусі цей показник становить 21,4; в Україні – 18,5; в США – 13,7, в Канаді – 10,4; на Кубі – 10,1; в Ізраїлі – 5,2.

Якщо брати до уваги тільки чоловічі суїциди, то тут РФ є абсолютним світовим лідером. Показник самогубств серед чоловіків становить 48,3 на 100 тисяч населення (в Лесото він в два з гаком рази нижче – 22,7; в Гайані – 46,6).

Якщо в середньому по світу чоловіків-самогубців приблизно в 1,8 раза більше ніж жінок, то в Росії цей розрив перевищує середньосвітовий в кілька разів: чоловіки в РФ вбивають себе в 6,5 раза частіше, ніж жінки.

В цілому в 2016 році в РФ наклали на себе руки 44673 людини. У перерахунку це приблизно 122 самогубства в день, або по п'ять – щогодини.

Таким чином, один житель Росії прощається з життям в середньому кожні 12 хвилин.

На сьогодні зі 183 країн, що входять в ВООЗ, прийнята на державному рівні програма щодо запобігання суїцидів є тільки у 38 – тобто приблизно у кожної п'ятої.

Будь-яка смерть – це трагедія для сім'ї, друзів і колег загиблого. Але суїциду можна запобігти. Ми закликаємо всі країни включити в свої національні програми освіти та охорони здоров'я перевірені стратегії щодо запобігання самогубств,

– зазначив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВООЗ також наполягає на обмеженні доступу до засобів самогубства, як на одному з найефективніших заходів з їх запобігання.