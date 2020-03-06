Росія закриває кордон з Іраном через коронавірус

Росія тимчасово закриває кордон з Іраном, де зафіксовано спалах нового виду коронавірусу, "з метою забезпечення безпеки держави, захисту здоров'я населення і нерозповсюдження 2019 nCoVна території РФ".

Обмеження почнуть діяти з суботи, 7 березня. Про це пише видання Інтерфакс з посиланням на розпорядження прем'єр-міністра Михайла Мішустіна.

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Додамо, в Росії наразі підтвердили 13 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 або 2019-nCoV (стара назва), який викликає захворювання Covid-2019.

Винятками є члени Євразійського економічного союзу, екіпаж повітряних суден, члени офіційних делегацій і особи, що мають посвідку на проживання в РФ.

"ФСБ Росії з 00 годин 00 хвилин місцевого часом 7 березня 2020 року тимчасово призупинити пропуск через державний кордон РФ іноземних громадян і осіб без громадянства, які прибувають з території Ісламської Республіки Іран, які в'їжджають на територію РФ з метою навчання і здійснення трудової діяльності, а також в приватних, туристичних і транзитних цілях", – йдеться у джерелі.

Також авіакомпанії повідомлені про тимчасову заборону перевезення іноземних громадян з території Ірану з метою транзиту через територію Росії.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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