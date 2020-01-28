24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Росія закриває кордон з Китаєм через спалах коронавірусу: що про це відомо

718 Читать новость на русском
Кордон між Росією і Китаєм / Delen.ru

Три регіони на Далекому Сході Росії закрили кордон з Китаєм через спалах коронавірусу у цій країні. Російсько-китайський кордон вирішили закрити з 28 січня до 7 лютого включно.

Понеділок, 27 січня, став останнім днем прийому китайських туристів. Про це повідомляє "ТАСС" із посиланням на губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала.

До теми: Коронавірус: в Китаї починають запроваджувати воєнний стан

Прикордонні переходи закриють у трьох регіонах Росії:

  • Єврейській автономній області,
  • Хабаровському краї,
  • Амурській області.

Водночас, про закриття невеликої ділянки російсько-китайського кордону у гірському Кош-Агачському районі на Алтаї, нічого невідомо.

До слова, російські туроператори також призупинили прийом нових туристичних груп з Китаю через загострення ситуації з коронавірусом.

Відзначимо, що раніше у Росії фіксували 4 випадки із підозрою на зараження коронавірусом, але жоден із них так і не підтвердився.

Китайський коронавірус 2019-nCoV: що слід знати

  • Станом на 28 січня від нового коронавірусу у Китаї померло 106 людей. ВООЗ підвищила рівень загрози поширення коронавируса до "високого".
  • Відомо, що занедужали в усьому світі майже 4600 людей.
  • В Україні не зафіксували жодного випадку захворювання.
  • Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.
  • У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.

Рекомендації для українців, які запланували подорож до Китаю чи вже там перебувають:

Актуально: Посольство України в Китаї розглядає ймовірність евакуації наших громадян

  • Виявляйте підвищену пильність, зважайте на ризики та уточнюйте актуальну ситуацію з епідемією в певному регіоні;
  • Їжте лише правильно термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу;
  • Уникайте контакту з тваринами, не відвідуйте ринки, де продають м’ясо,
  • Уникайте цирків, зоопарків, ферм тощо;
  • Не контактуйте з людьми, які мають ознаки респіраторних захворювань;
  • Ретельно мийте руки, особливо після відвідання місць скупчення людей та перед їжею; користуйтесь антисептичними засобами;
  • При симптомах, схожих на грип чи ГРВІ (несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель тощо) мінімізуйте контакти з іншими людьми й невідкладно зверніться в лікарню.
 
Коронавірус - симптоми
  • Лихоманка;
  • Головний біль;
  • Кашель;
  • Ускладнене дихання;
  • Слабкість;
Від куріння вейпа померла 61 людина у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії
сьогодні
37446
Автор: Емал Набі
Теги: Новини України Новини Росії Коронавірус 2020 Китай Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
27 січня 11:21 Як живе український студент в епіцентрі спалаху коронавірусу та що робить посольство: ексклюзив
Анастасія Кушпіт 11120
24 січня 18:39 Як китайці реагують на смертельний коронавірус: ексклюзивний коментар
Богдан Мірошниченко 2612
21 січня 18:28 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 3956
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 2904
21 січня 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Юлія Девда 2257
Новини
Більше новин
Залиште відгук