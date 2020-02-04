Росіян, яких евакуювали через коронавірус, ізолюють в карантині на два тижні

Громадяни РФ, яких евакуювали з Китаю через епідемію коронавірусу, будуть відправлені на двотижневий карантин в Тюменській області.

Про це повідомила віцепрем'єрка Росії Тетяна Голікова.

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За даними регіонального видання 72.ru, усіх росіян, які прибули розмістять в приміському санаторії "Містобудівник". Ізоляція триватиме два тижні.



Санаторій "Містобудівник" / kurort.rosminzdrav.ru

Голікова наголосила, що всі громадяни РФ, які прилетіли з Китаю зараз здорові.



Як не захворіти на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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