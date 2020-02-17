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Росіянку, яка втекла з коронавірусного карантину, примусово госпіталізують

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Росіянку, яка втекла з коронавірусного карантину, примусово госпіталізують / Getty Images

32-річну росіянку Аллу Ільїну, яка втекла зі карантинного боксу у Боткінській лікарні через підозру коронавірусу нового типу, примусово госпіталізують. Таке рішення прийняв Петроградський районний суд, задовольнивши адміністративний позов головного санітарного лікаря міста.

Про це пише видання CNN. Жінка втекла з лікарні 7 лютого, а Росспоживнагляд звернувся до суду 13 лютого з вимогою повернути Аллу Ільїну назад в карантин для обстеження. 

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Згідно з рішенням суду, росіянку примусово госпіталізують в стаціонар як мінімум до 19 лютого до отримання двох негативних результатів аналізу на коронавірусну інфекцію.

Слухання проходило у відкритому режимі

Цікаво те, що слухання стосовно підозри в Алли Ільїної наявності коронавірусу проходило у відкритому режимі. А представники Росспоживнагляду, які заявили, що жінка може становити небезпеку для оточення, сиділи з нею віч-на-віч, пише DW. На питання, чому позивачі з'явилися в суд без масок і не подбали про безпеку слухачів в суді, відповіді не було. 

алла ільїна
Алла Ільїна / ТАСС

Також Алла Ільїна заявила про те, що медики і Росспоживнагляд порушили її конституційні права, примусово госпіталізувати на тривалий термін без її згоди і будь-яких пояснень.

Представник росіянки наполягав, що після втечі з Боткінської лікарні, Алла не може бути впевнена у своїй безпеці у Боткінській лікарні. Однак прокурор підтримав Росспоживнагляд. І через годину після засідання росіянку на машині швидкої допомоги в супроводі поліції відправили в лікарню. 

Що відомо про втечу росіянки з лікарні?

Алла втекла з Боткінській лікарні у Петербурзі 7 лютого. Вона заявила, що вибралася на свободу завдяки знанню точних наук. Протягом чотирьох днів після втечі її ніхто не шукав, і з лікарні не дзвонили.

"У п'ятницю 7 лютого я втекла. Я не в лікарні. Я замкнула електроланцюг і зламала замок. Адже я закінчувала фізмат", – сказала Алла.

Росіянка прилетіла з Китаю 30 січня. В аеропорту їй порадили при найменших проблемах зі здоров'ям звертатися до лікарів. 4 лютого у неї заболіло горло, і після виклику швидкої до неї прийшла комісія з Роспотребнадзору, яка направила дівчину на 14-денний карантин, хоча спочатку обіцяли, що він триватиме один день.

Останні новини про коронавірус covid–2019:

  • Станом на 17 лютого, від китайського коронавірусу померли 1 775 людини. Загальна кількість інфікованих – 71 350 осіб по всьому світу.
  • За межами материкового Китаю зафіксували 5 смертей від коронавірусу – у Гонконзі, на Філіппінах, у Японії та у Франції та на Тайвані.
  • Наразі в Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
  • Розповсюдження небезпечного коронавірусу розпочалося з міста Ухань. Згодом його закрили на карантин та побудували окремі лікарні для хворих.

Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Коронавірус 2020 Китай Новини Росії Новини Здоров'я Лікування
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