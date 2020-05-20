В Росії перукар заразив коронавірусом 20 осіб

У Росії в Бєлгородській області в Ракитянському районі перукар заразив коронавірусною інфекцією понад 20 осіб.

Про це повідомляє РБК з посиланням на регіональний оперативний штаб по боротьбі із захворюванням.

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Там зазначають що саме це стало причиною росту кількості захворювань в регіоні. Чи йде мова про клієнтів перукаря, в штабі не уточнили.

У 23 осіб аналіз на COVID-19 виявився позитивним, захворювання у них проходить без симптомів, тому вони залишаються вдома під медичним наглядом. Результати тесту ще 25 осіб, які контактували з перукарем, виявилися негативними, вони перебувають на самоізоляції.

Самого перукаря госпіталізували в білгородську міську лікарню № 2.

Станом на 20 травня в Росії зафіксували 308 705 випадків. Померло 2972 людей, але іноземні журналісти стверджують, що справжня кількість жертв приховуються. Лише за останню добу захворіло 8764 осіб.

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