В Росії під час карантину зросла смертність від алкоголізму

Під час карантину внаслідок пандемії коронавірусу в Росії зросла кількість смертей пов'язаних з надмірним споживанням алкоголю. Міністр охорони здоров'я Російської Федерації заявив, що росіянам треба менше пити.

Про збільшення кількості смертей від захворювань, що пов'язані з алкоголем повідомив Михайло Мурашко – російський міністр охорони здоров'я, пише ТАСС.

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В Росії можуть обмежити продаж алкогольних напоїв

Глава МОЗ Росії вважає, що подолати цю проблему треба шляхом зменшення споживання спиртних напоїв. Тому там розглядають впровадження заборони на купівлю алкоголю особами молодшими 21 року.

Раніше в Росії визнали, що під час самоізоляції збільшилися продажі алкогольних напоїв, що в умовах пандемії "категорично неприйнятно", адже спиртне послаблює імунітет.

У Всесвітній організації охорони здоров'я неодноразово попереджали, що вживання алкогольних напоїв не захищає від COVID-19.

Також міністр зазначив, що у Росії після повноліття громадян різко змінюється гендерне співвідношення смертності.

Якщо до 18 років приблизно в одних цифрах йде, то після 18 років, коли вільніше життя приходить, хлопці одразу ж дають вищі показники смертності,

— зазначив Мурашко.

Що відомо про проблеми з алкоголем у Росії? Дані ВООЗ свідчать про те, що в Росії понад 42 мільйони людей схильні до важкого алкоголізму. Враховували тих людей, які щонайменше раз у тиждень за раз випивають понад 60 грамів чистого алкоголю.

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