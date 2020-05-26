В Росії завели першу кримінальну справу через обрізання клітора дівчинці

В Інгушетії завели і передали до суду першу в Росії кримінальну справу за фактом проведення дев'ятирічній дівчинці операції з обрізання клітора.

Про це повідомляє проєкт "Правова ініціатива" в Facebook.

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Процедуру зробили в приватній дитячій клініці "Айболить" в місті Магас без згоди рідної матері та самої дитини. Обвинуваченою у справі поки проходить тільки дитячий гінеколог Ізаня Нальгіева, яка виконала ритуальне обрізання за дві тисячі рублів.

Справжня матір постраждалої дівчинки також була змушена пройти через ритуал після весілля, оскільки того вимагали традиції роду чоловіка-інгуша. Коли жінка була вагітна, чоловік привів у дім другу дружину, після чого перша зажадала розлучення.

Дівчинка стала жити з матір'ю, бабусею і братом, батько майже не цікавився нею і рідко спілкувався. За дев'ять років вона бувала у батька лише тричі, проте в червні 2019 року він раптово захотів, щоб вона приїхала в гості. На наступний день після приїзду їй зробили операцію.

Коли про все дізналася матір, вона негайно приїхала за дочкою, у якої до вечора той же дня піднялася температура. У лікарні хірург виявив "різану рану розміром 5 на 6 міліметрів в області клітора і малих статевих губ". Коли вона зажадала пояснень від колишнього чоловіка, він заявив, що обрізання було зроблено, "щоб вона [дочка] не збуджувалася".



Обрізання зробили без згоди матері та самої дитини / Фото unsplash.com

Після того, що сталося дівчинка боїться лікарів і часто плаче. За заподіяння їй легкого шкоди здоров'ю (частина 1 статті 115 КК) лікарю загрожує штраф до 40 неоподатковуваних мінімумів, арешт до чотирьох місяців або виправні роботи на строк до року.

Чому обрізання дівчаток – це небезпечне варварство

Можливі ускладнення під час і відразу після операції:

гострий біль;

сильна кровотеча;

набряк тканин в області геніталій;

підвищена температура;

інфекції, наприклад правець;

порушення сечовипускної системи;

порушення загоєння ран;

травми прилеглих тканин генітальної області;

шок;

смерть.

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Можливі ускладнення в довгостроковій перспективі: