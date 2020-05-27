В Росії змінили підрахунок випадків коронавірусної хвороби
Російське МОЗ запровадило новий підрахунок хворих на коронавірус в країні. Тепер люди з позитивним тестом на COVID-19, які не мають скарг та почуваються добре, не будуть враховані в статистику захворюваності.
Про таке рішення російського МОЗ пише Meduza.
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У разі виявлення вірусу при відсутності скарг, об'єктивної і додаткової інформації таку людину слід вважати "носієм" вірусу і кодувати рубрикою Z22.8. Такі випадки в статистику захворюваності і смертності не включатимуть,
– йдеться в документі.
Важливо! Росія на третьому місці в світі за кількістю хворих коронавірусів. З початку пандемії в країні виявили 370 680 випадків захворювання. Наразі щоденний приріст нових випадків складає 8 – 9 тисяч хворих.
Важливо: Російських лікарів змушують приховувати кількість смертей від коронавірусу, – опитування