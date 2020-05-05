Російські хакери хочуть вкрасти дані про вакцину від COVID-19, – спецслужби Великобританії

Російські хакери здійснили напад на університети Сполученого Королівства, які займаються розробкою вакцини та обладнанням для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на британські ЗМІ.

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Британський національний центр кібернетичної безпеки (NCSC) заявив, що університети Сполученого Королівства і дослідницькі центри стають ціллю цілої хвилі нападів хакерів із "ворожих держав".

Вони хочуть заволодіти інформацією про дослідження про створення вакцини проти коронавірусу. Вважається, що кіберзлочинців спонсорують уряди Росії, Китаю та Ірану. Але наразі жодна зі спроб нападу на британські установи не була успішною.

Один з фахівців британських службах безпеки вважає, що у випадку кібернападів на британські університети та дослідницькі лабораторії йдеться про спроби викрадення інтелектуальної власності.

Тому зникає межа між державою, яка все це замовляє, і серйозними злочинами. Тобто уряди, які скеровують напади кіберзлочинців, є співучасниками цих злочинів.

Глобальне розпорошення уваги, пов’язане з Covid-19, створює ідеальну "димову завісу" для здійснення кібернападів. Надто, коли ціна антивірусної вакцини є величезною. Британія не мусить зволікати щодо відповіді на подібну ворожу діяльність,

– заявив голова Оборонного комітету британського парламенту Тобаяс Елвуд.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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