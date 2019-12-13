Російський журналіст помер після того, як фельдшери зупиняли кровотечу замороженою куркою

Журналіст газети "Вечірньої Москви" помер від розриву стегнової артерії у віці 42 роки. Незадовго до смерті він написав пост, у якому розповів, як фельдшери зі "швидкої" намагались зупинити відкриту кровотечу замороженою куркою з його морозилки.

Михайло Виноградов від самого початку думав, що у нього розрив артерії, але лікарі сказали, що це велика посудина й "дірка вже сама закривається", пише Комсомольська Правда.

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Сиджу на кухні....Раптом як плесне гарячим по стегнах!... Бігом у ванну, а з мене кров б'є, як у Тарантіно журавлинний соус.. Приїхали два фельдшери й кажуть, мовляв, – радійте, це не артерія!...Загалом, приклепку з колагеном поставили, зверху бинт, ще й фельдшерка особисто в морозилку заглянула. Обрала курча-бройлера і каже: ось це тримайте годину,

– писав Михайло Виноградов на своїй сторінці у Facebook.



Останній пост Михайла Виноградова на його сторінці у Facebook

Як пише Lenta.ru, наступного дня Виноградов відвідав хірурга, але під час огляду фахівець не виявив ознак кровотечі. Фахівець порекомендував йому звернутися в лікарню і видав направлення на госпіталізацію, проте того дня журналіст в лікарню не пішов.

Наступного дня Виноградов знову викликав швидку, після чого його одразу доставили в медзаклад.

Стан журналіста різко погіршився в приймальному покої, знову відкрилася кровотеча. Він помер на лікарняному ліжку від розриву стегнової артерії того ж дня, 12 грудня.

За фактом смерті Михайла Виноградова проводять службову перевірку, до якої долучились й співробітники Слідчого комітету Росії.

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