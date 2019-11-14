Рослинні препарати заважають лікуванню раку

Такі популярні рослинні препарати, як куркума, імбир і часник, можуть вплинути на успіх в лікуванні раку грудей.

До такого висновку прийшли дослідники з Португалії. Крем для шкіри і рослинні препарати можуть погіршити лікування раку грудей.

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На запущених стадіях пухлини молочних залоз спостерігається поширення виразок на шкірі, через що багато пацієнтів намагаються боротися з ними різного роду кремами для зовнішнього застосування і рослинними препаратами.

Однак дослідники стверджують, що це не тільки сповільнює загоєння ран, а й негативно впливає на гормональну терапію або хімієтерапію. Рослинна терапія за допомогою часнику або імбиру не дає крові згортатися, через що на шкірі з'являється велика кількість рубців.



Рослини можуть заважати згортанню крові

Професорка Маріа Жоао Кардозу, яка представляла результати цього дослідження на конференції Advanced Breast Cancer в Лісабоні, заявив, що лікування імбиром завдає набагато більше шкоди, ніж користі.

Дійсно, існує довгий список засобів комплементарної медицини, які пацієнти можуть спробувати, але немає ніяких доказів того, що вони можуть ефективно лікувати виразки на шкірі. Професорка Кардозу підкреслила, що багато хто з пацієнтів навіть не консультуються з лікарями з цього приводу.

Існують різновиди народної медицини, особливо на основі рослинних продуктів, які можуть вкрай негативно вплинути на успіх в лікуванні раку. Багато компонентів рослинних препаратів складні, а їх інгредієнти уповільнюють загоєння і знижують ефективність системного лікування. Лабораторні дослідження показують, що певні продукти сповільнюють згортання крові, яка необхідна для загоєння ран.

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