Як розрізнити та лікувати кишковий грип

Це такий вірус, у якого багато підтипів, він викликає діарею (або гострий гастроентерит). У дітей від 6 місяців до 2 років, він є найчастішою причиною порушення травлення.

В середньому, кожен рік близько 200 тисяч дітей гинуть від нього. Але завдяки вакцинації (в тих країнах, де вона проводиться), захворюваність і смертність значно нижче. Для дорослих, в переважній більшості, випадків він не є небезпечним і з ним можна впоратися самостійно – досить пити багато води.

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Як передається?

Шлях передачі фекально-оральний. Тобто вірус виділяється з фекаліями. Якщо звідти він потрапить на руки або на якийсь предмет, то вони стануть заразними. Варто потиснути такій людині руку або взяти заражений предмет, то вірус з'явиться на ваших руках.

А далі потрібно лише поїсти немитими руками, почухати очі або ще якось доторкнутися до слизових оболонок. Причому він може зберігати боєздатність і бути заразним протягом тижнів або навіть довше, якщо поверхня не була знезаражена і вимита. А для того, щоб викликати захворювання колоній вірусу потрібно зовсім небагато.



Вірус легко передається

Після потрапляння в організм хвороба зазвичай розвивається протягом 48 годин. Захворювання має сезонні спалахи (зима і літо) і проходить хвилями. Оскільки у ротавірусів багато штамів, то і хворіти на нього можна кілька разів на рік, але зазвичай повторне зараження протікає легше.

Симптоми кишкового грипу

У дітей і дорослих симптоми схожі, але діти хворіють важче і довше.

Ротавірус – симптоми Нудота і \ або блювота;

Діарея, спочатку всім, що є в кишечнику, потім просто водою;

Лихоманка, інтоксикація;

У 30-50% можуть також спостерігатися кашель і болі в горлі.

Лікування ротавірусу

Ні антибіотики, ні противірусні препарати не допоможуть зменшити важкість захворювання. Основний спосіб допомогти людині – не допустити зневоднення. Для цього потрібно пити багато рідини.

Найкраще вживати спеціальні регідратаційні розчини, які також допоможуть поповнити запас електролітів. Якщо у хворого висока температура (вище 38,5) необхідно випити парацетамол або ібупрофен.

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