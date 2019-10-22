Розцеа: чому виникає, симптоми та як лікувати

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Розацеа – что это такое, как лечить, диета при розацеа на лице
Розцеа: як лікувати / style.hnonline.sk

Розацеа – хронічне запальне захворювання шкіри. Як правило, хворіють жінки після 40 років. Але також зустрічається і у чоловіків.

Найчастіше проявляється в осіб зі світлою шкірою і блакитними очима, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

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Чому виникає розацеа?

Це пов'язано з підвищеною активністю імунної захисної системи шкіри та з її агресивною реакцією на всілякі навколишні фактори: сонце, тепло, холод, стрес, гормональні зміни, "агресивна" косметика (кислоти, спирти та ін.), ліки.

А також виявлений зв'язок з проблемами шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, ендокринної та неврологічні. З харчових продуктів тригером розвитку чергового загострення можуть стати прянощі, шоколад, цитрусові, помідори та алкоголь.

Лікування розцеа

Лікування залежить від підтипу розацеа. Але обов'язково потрібна консультація лікаря.

- еритематозно-телеангіоектатічна: ніжний догляд за шкірою, захист від сонця, місцеві агоністи альфа-адренергічних рецепторів (Бримонідин тартрат 0.5% гель і оксиметазолін гідрохлорид 1% крем).
- папуло-пустульозний: ніжний догляд, захист від сонця, зовнішньо: метронідазол гель, азелаїнова кислота та івермектин; всередину: антибіотик доксициклін, ізотретиноїн в низьких дозах тривалий час.
- офтальморозацеа (ураження очей): низькі дози доксицикліну, консультація офтальмолога.
- рінофіма (ураження тканин носа): антибіотик та лазерне / хірургічне лікування.

Рекомендується уникати в косметиці спирту, кислот, ефірних масел, скрабів, а також зовнішніх гормональних засобів. Для усунення судинних зірочок на обличчі потрібна лазерна терапія.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Дерматологія
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