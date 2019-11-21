Бешиха або рожа: що це за хвороба і як її лікувати

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Бешиха: сучасні методи лікування чи народні / Pinterest

Бешиха (або ж рожа) – це гостре інфекційне захворювання шкіри. Збудником бешихи є стрептокок, який потрапляє в організм через маленькі подряпини чи тріщини.

Чи варто лікувати рожу народними методами розповів сімейний лікар Михайло Цюрак.

До теми: Коли небезпечно поєднувати народну медицину з ліками

Зазвичай ця хвороба виникає на ногах, проте може з'явитися на обличчі чи інших ділянках шкіри.

 
Бешиха – симптоми
  • Почервоніння на шкірі незвичної форми;
  • Набряк та біль у місці почервоніння;
  • Місце запалення стає гарячим на дотик;
  • У деяких людей може виникнути гарячка;


Перші симптоми рожі

Хоч бешиха в основному виникає через вогнища інфекції в організмі, нею можна заразитись від хворої людини, особливо, якщо на вашій шкірі є ураження. 

Які існують методи лікування рожі?

В українців досі дуже поширені різноманітні методи лікування цього захворювання: молитви, замовляння, бабки, знахарі, мольфари та ворожки. Безліч людей чомусь продовжують ігнорувати медичну допомогу, ризикуючи власним здоров'ям. 

Лікування рожі лише одне – антибіотик, який повинен призначити лікар. Якщо не вбити стрептокок антибіотиком, хвороба може перейти у хронічну форму.

Наслідки неправильного лікування бешихи

Хронічна форма цієї інфекції призводить до хронічного запалення шкіри та порушення відтоку лімфи кінцівки, через що виникає слоновість – значне збільшення в розмірах руки чи ноги. Ця стадія хвороби дуже важко та довго лікується і часто призводить до інвалідності

Пам'ятайте: лікування народними методами "рожистого" запалення – це зволікання, яке може призвести до серйозних ускладнень. Тому як би майстерно не викачувала яйця пані з рекомендацій сусідів, при симптомах бешихи одразу звертайтесь до лікаря. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Лікування Народна медицина
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