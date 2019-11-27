Зміна кольору сечі після буряка може свідчити про хвороби

Можливо ви помічали, як після вживання в їжу буряка колір сечі чи стільця ставав темним: червоним чи рожевим. Це явище називається бітурія і воно може свідчити про деякі захворювання.

Згідно з дослідженнями, цей стан виникає у 14 відсотків населення, повідомляє Healthline з посиланням на The Lancet.

До теми: Залізодефіцитна анемія: особливості лікування

Основним симптомом бітурії є зміна кольору сечі чи стільця – вони можуть здаватись червоними чи рожевими після страв буряка чи соків, які містять екстракти чи пігменти цього овочу.

Ступінь знебарвлення варіюється залежно від того, який саме буряк ви споживали. Наприклад, сирий буряк може викликати сечу темно-червоного або темно-рожевого кольору, а приготований буряк – світло-рожеву чи світло-червону.

Зміна кольору відбувається через харчовий барвник бетанін, який міститься у бурякові. Коли він потрапляє в організм, в кінцевому результаті опиняється в нирках, тим самим викликаючи зміну кольору сечі.



Червона сеча після буряка може бути симптомом анемії чи дефіциту шлункового соку

Про які хвороби може свідчити рожева чи червона сеча після вживання буряка

Попри те, що бітурія є невинним явищем і зазвичай зникає сама по собі, іноді вона вказує на проблеми зі здоров'ям.

Якщо ваша сеча стає червоню або рожевою щоразу після того, як ви їсте буряк – вам варто проконсультуватись з лікарем.

Іноді зміна кольору сечі після буряка може бути ознакою дефіциту заліза в крові (анемії).

Цікавий факт: бітурія спостерігається у 66-80% людей з виявленою залізодефіцитною анемією.

Також червона чи рожева сеча після буряка може вказувати на погану кислотність шлунка. Адже саме вона допомагає організму засвоювати мінерали, поживні речовини та вітаміни. Відповідно, проблеми з кислотністю у шлунку ускладнюють травлення та засвоєння поживних речовин, що викликає проблеми з метаболізмом (що й дозволяє бурякові фарбувати вашу сечу).

Аби визначити ваш точний стан здоров'я, лікар повинен призначити наступні аналізи:

Розгорнутий аналіз крові , адже він вкаже на наявність еритроцитів, а саме анемії.

, адже він вкаже на наявність еритроцитів, а саме анемії. Аналіз сечі , аби перевірити функцію нирок на наявність слідів крові чи бактерій.

, аби перевірити функцію нирок на наявність слідів крові чи бактерій. Аналіз калу , щоб виключити можливість знаходження крові в калі.

, щоб виключити можливість знаходження крові в калі. Тест для визначення кислотності шлунка.

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