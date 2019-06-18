Розлучення призводить до розвитку небезпечної хвороби у дітей

Дослідники з Великої Британії стверджують, що діти, чиї батьки розлучені, з більшою ймовірністю схильні до ожиріння, ніж ті, чиї батьки залишаються разом.

Вчені з Лондонської школи економіки і політичних наук проаналізували дані о 7, 5 тисяч дітей, що народилися в період з 2000 по 2002 рік, пише LSE.

Читайте також: Який фактор підвищує ризик депресії: неочікувані висновки

Дітей обстежили у віці дев'яти місяців, трьох років, п'яти, семи, 11 років.

Дослідження показало, що збільшення ваги особливо помітно у дітей, чиї батьки розлучаються до досягнення ними шести років,

Вчені назвали низку причин, за якими діти можуть набрати вагу після розлучення. Вони включають як економічні чинники, так і неекономічні.

У розлучених родинах менше грошей на свіжі фрукти та овочі та додаткові активності. У таких сім'ях батьки приділяють менше часу на приготування поживної їжі.

Батьки не мають достатньо часу, щоб стежити за харчовими звичками дітей. Через емоційні проблеми батьків, останні дають їм багато соленої та жирної їжі.

Дослідження також показало, що діти розлучених батьків більш схильні до надмірної ваги або ожиріння протягом 36 місяців після розлучення.

Ожиріння призводить до порушення роботи імунних клітин організму і провокує розвиток різних видів астми.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.