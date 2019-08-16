Розмір не головне: від чого залежить задоволення жінки

Щоб секс приносив максимум задоволення, партнери повинні знати сексуальні вподобання жінки. Для цього достатньо спілкуватися один з одним.

Лікар-уролог Катерина Макарова розповіла, які фактори важливі для жінки у сексі, а якій на її задоволення не впливають.

Читайте також: Через що жінки втрачають інтерес до сексу

Що не впливає на задоволення жінки

розмір, обхват пеніса і ступінь пружності яєчок і мошонки

наявність пресу та співвідношення жиру і води в м'яких тканинах чоловіка

кількість джоуль/хвилин, в яких виражається чоловічий мачизм (надмірна маскулінність). Якщо чоловік не торкався до жіночих зон, то жінка не отримає задоволення.

Що впливає на задоволення жінки

1. Якісна за часом і наповненню прелюдія

2. Адекватна стимуляція активних ерогенних зон

3. Емоційний компонент близькості. Партнер висловлює захоплення, захват збудження цієї жінкою.

Щоб жінка отримувала задоволення від дій чоловіка (в будь-якому темпі і в будь-якій кількості хвилин), треба, щоб її тіло було об'єктом обожнювання, якому потрібно дарувати ласку, любов, поцілунки, тощо.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.