Розмір не головне: від чого залежить задоволення жінки
Щоб секс приносив максимум задоволення, партнери повинні знати сексуальні вподобання жінки. Для цього достатньо спілкуватися один з одним.
Лікар-уролог Катерина Макарова розповіла, які фактори важливі для жінки у сексі, а якій на її задоволення не впливають.
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Що не впливає на задоволення жінки
- розмір, обхват пеніса і ступінь пружності яєчок і мошонки
- наявність пресу та співвідношення жиру і води в м'яких тканинах чоловіка
- кількість джоуль/хвилин, в яких виражається чоловічий мачизм (надмірна маскулінність). Якщо чоловік не торкався до жіночих зон, то жінка не отримає задоволення.
Що впливає на задоволення жінки
1. Якісна за часом і наповненню прелюдія
2. Адекватна стимуляція активних ерогенних зон
3. Емоційний компонент близькості. Партнер висловлює захоплення, захват збудження цієї жінкою.
Щоб жінка отримувала задоволення від дій чоловіка (в будь-якому темпі і в будь-якій кількості хвилин), треба, щоб її тіло було об'єктом обожнювання, якому потрібно дарувати ласку, любов, поцілунки, тощо.
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