Розпізнати меланому на ранніх стадіях стане можливо завдяки додатку на смартфоні

Меланома – найзлоякісніший вид пухлини, який дуже швидко прогресує. Додаток під назвою SkinCareAI може виявити захворювання навіть на ранніх стадіях, але поки що працює лише в тестовому режимі.

Цей додаток розробив експерт DataArt Андрій Сорокін для конкурсу ISIC (International Skin Imaging Collaboration), повідомляє ISDIS.

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Додаток SkinCareAI використовує алгоритми машинного навчання і дані з усього світу.

Розробник наголошує на тому, що в жодному разі не намагається замінити лікарів і не хоче, аби люди самостійно ставили собі діагнози. Проте додаток може стати корисним і для фахівців, адже може виявляти захворювання на ранній стадії.

Також незаперечним є той факт, що безліч людей "відтягують" похід до лікаря. Можливо, додаток допоможе їм зрозуміти, що зволікати з діагностикою новоутворень – небезпечно.



Додаток SkinCareAI виявляє меланому на ранніх стадіях та попереджає, коли варто йти до лікаря

Як працює додаток

Користувач завантажує фотографію ділянки шкіри з новоутворенням або знимкує на камеру смартфона, яка вбудована в SkinCareAI. Програма порівняює його з десятками інших зображень, які збережені в базі даних ISIC і класифікує новоутворення згідно результатів.

Аналіз триває лише декілька секунд, після чого додаток повідомляє, чи варто негайно йти на огляд до дерматлога.

Технологія машинного навчання дозволяє об'єднати десятки тисяч годин роботи найкращих дерматологів у єдиний інструмент діагностики, доступний кожному на смартфоні. Система вивчає родимку, яка здається підозрілою самому користувачеві, використовуючи колективний досвід кількох тисяч лікарів,

– розповідає розробник додатку Андрій Сорокін.

Працівники DataArt впевнені у роботі своєї програми і переконані, що невдовзі він зможе рятувати життя багатьох людей.

Вони демонструватимуть SkinCareAI на медичних виставках та конференціях, адже серйозно налаштовані знайти партнера, аби вийти на ринок.