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Розрахуйте, скільки коштує ваше тіло: онлайн-калькулятор

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Ціна вашого тіла
Ціна вашого тіла / Unsplash

Ваше тіло містить цінні хімічні елементи, мегабайти інформації та трильйони клітин, більшість з яких – навіть не ваші власні.

Калькулятор BBC дозволяє розрахувати "вартість" елементів, з яких складається людина – зрозуміло, теоретичну.

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Редакція порахувала, що Білл Гейтс "коштує" всього т1956 доларів, а тіло Марка Цукерберга зберігає 800 мегабайтів даних.

Скільки коштує ваше тіло: інфографка
Скільки коштує ваше тіло: інфографіка / BBC

Скільки інформації зберігається в ДНК людини, кота і собаки? Яка маса ваших мікробіоти? Скільки клітин у вашому тілі? Вкажіть ваш вік, стать, зріст і вагу – і насолоджуйтеся цікавою інфографікою.

Розрахувати вартість тіла і не тільки

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здорове життя Здоров'я
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