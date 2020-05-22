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Розрекламовані Трампом гідроксихлорохін та хлорохін збільшують смертність пацієнтів з COVID-19

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Гідроксихлорохін та хлорохін збільшують ризик смертності - 24 Канал
Останні дослідження про гідроксихлорохін та хлорохін / Unsplash

Неефективність антималярійних ліків у лікуванні пацієнтів з коронавірусом вже давно підтвердилась багатьма науковцями. Останні результати масштабного дослідження свідчать про те, що ці ліки ускладнюють перебіг хвороби і збільшують ризик смертності.

Ще донедавна Трамп активно пропагував гідроксихлорохін та хлорохін як дієві препарати для профілактики COVID-19. 21 травня він заявив, що припинив приймати ці ліки для профілактики й вочевидь правильно зробив, адже прийом гідроксихлорохіну та хлорохіну на фоні COVID-19 лише збільшує ризик смертності, повідомляє CNN з посиланням на науковий журнал The Lancet.

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Фахівці проаналізували анамнези понад 96 тисяч хворих на коронавірус з 671 лікарні. Близько 15 тисяч з них приймали гідроксихлорохін, хлорохін, або один з них у поєднанні з антибіотиком.

Прийом усіх цих препаратів та комбінацій під час перебігу коронавірусу призвів до збільшення ризику смертності приблизно удвічі у порівняні з тими пацієнтами, які не приймали ці препарати. 

  • Приблизно кожен 1 з 6 тих пацієнтів, які отримували хлорохін або гідроксихлорохін, – помер.
  • Близько 1 людина з тих 5, які отримували хлорохін та антибіотик, – померла.
  • Приблизно кожна 4 людина померла на фоні лікування коронавірусу за допомогою гідроксихлорохіну та антибіотику.

Хворі на COVID-19 з тяжким перебігом хвороби, які проходили лікування гідроксихлорохіном чи хлорохіном, частіше помирали або отримували розвиток небезпечної аритмії серця,
– йдеться в повідомленні.

Під час "лікування" хворих цими експериментальними засобами кількість пацієнтів з аритмією серця зросла до 8%. Вчені зазначили, що серед інших груп пацієнтів з COVID-19 цей показник не перевищує 0,3%.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Жертви Дональд Трамп Ліки дослідження Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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