Розрекламовані Трампом гідроксихлорохін та хлорохін збільшують смертність пацієнтів з COVID-19
Неефективність антималярійних ліків у лікуванні пацієнтів з коронавірусом вже давно підтвердилась багатьма науковцями. Останні результати масштабного дослідження свідчать про те, що ці ліки ускладнюють перебіг хвороби і збільшують ризик смертності.
Ще донедавна Трамп активно пропагував гідроксихлорохін та хлорохін як дієві препарати для профілактики COVID-19. 21 травня він заявив, що припинив приймати ці ліки для профілактики й вочевидь правильно зробив, адже прийом гідроксихлорохіну та хлорохіну на фоні COVID-19 лише збільшує ризик смертності, повідомляє CNN з посиланням на науковий журнал The Lancet.
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Фахівці проаналізували анамнези понад 96 тисяч хворих на коронавірус з 671 лікарні. Близько 15 тисяч з них приймали гідроксихлорохін, хлорохін, або один з них у поєднанні з антибіотиком.
Прийом усіх цих препаратів та комбінацій під час перебігу коронавірусу призвів до збільшення ризику смертності приблизно удвічі у порівняні з тими пацієнтами, які не приймали ці препарати.
- Приблизно кожен 1 з 6 тих пацієнтів, які отримували хлорохін або гідроксихлорохін, – помер.
- Близько 1 людина з тих 5, які отримували хлорохін та антибіотик, – померла.
- Приблизно кожна 4 людина померла на фоні лікування коронавірусу за допомогою гідроксихлорохіну та антибіотику.
Хворі на COVID-19 з тяжким перебігом хвороби, які проходили лікування гідроксихлорохіном чи хлорохіном, частіше помирали або отримували розвиток небезпечної аритмії серця,
– йдеться в повідомленні.
Під час "лікування" хворих цими експериментальними засобами кількість пацієнтів з аритмією серця зросла до 8%. Вчені зазначили, що серед інших груп пацієнтів з COVID-19 цей показник не перевищує 0,3%.
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