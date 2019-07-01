Розробили браслет, який контролює емоції

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Браслет, який контролює настрій
Браслет, який контролює настрій / itechpost.com

Британські інженери розробили браслет, який допоможе людям з депресією, тривожним і біполярним розладами відстежувати свої емоції.

Браслет змінює колір, нагрівається, стискається або вібрує, коли його власник відчуває сильне емоційне збудження. Гаджет реагує на температуру та електричну активність шкіри, пише itechpost.

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За словами розробників, це простий і недорогий пристрій для моніторингу настрою, який буде корисний людям з афективними розладами та всім, у кого є труднощі з розпізнаванням емоцій.

Розумний браслет допоможе побороти психічні захворювання
Розумний браслет допоможе побороти психічні захворювання

Добровольці, які носили девайс від восьми до шістнадцяти годин, повідомили про декілька емоційних стрибків – в середньому від чотирьох до восьми випадків.

Сигнали надходили, коли люди грали в ігри, працювали, спілкувалися один з одним, дивилися фільми, сміялися, відпочивали або лякалися чогось.

Завдяки браслету добровольці змогли вивчити причини, чому їх настрій різко змінювалося.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Психологія
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