Розробили датчик, який діагностує подагру через піт

Нині аби виявити подагру найчастіше використовують аналіз крові. Проте показники концентрації речовин змінюються впродовж дня, тому поставити точний діагноз одразу вкрай важко.

Розробники з Каліфорнії створили пристрій, який може в реальному часі виявити речовини, які містяться в організмі людини.

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Це біосенсор, який зроблений з графену. Він вимірює частоту дихання, серцевих скорочень, концентрацію тирозину і, що дуже важливо при виявленні подагри, концентрацію сечової кислоти.

Молекула тирозину – це один з показників хвороб печінки, порушеного метаболізму та нервових чи психічних відхилень.



Пристрій, що може виявити подагру

Вчені вже перевірили датчик на людях та довели його дієвість. Пристрій зумів досконало виявити високий рівень сечової кислоти в поті хворих на подагру людей.

Також він реагував на піт тих піддослідних, які перед аналізом вживали їжу, багату пуринами. Адже це речовини, які є важливими чинниками утворення сечової кислоти в організмі людини.

Подагра – це Хвороба, яке вражає суглоби. Колись вона помічалась переважно у чоловіків віком 40-60 років, проте останні десятиліття через неї все частіше страждають жінки та молоде покоління.

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