Розробили імпланти, які відновлюють кістку зсередини

Більшість кісткових імплантатів сьогодні вироблені з твердої кераміки. Вони досить витривалі, але в той же час дуже тендітні, що ускладнює роботу. Через особливості цих імплантів, кістка може їх відторгнути. Канадські дослідники створили спеціальну речовину, яка має повітряну та пінисту консистенцію. Після її введення у кістку вона сприяє росту кісткової тканини.

Новий матеріал зроблений шляхом обробки нанокристалів, які отримали з рослинної целюлози, пише журнал Acta Biomaterialia.

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Кристали з'єднуються і утворюють міцну, але легку губку – аерогель, – яка може зменшуватися або розширюватися за потреби, щоб повністю заповнити кісткову порожнину.



Аерогель, який здатний відновлювати кістку зсередини

Під час дослідження вчені працювали з двома групами щурів. У першої групи були імплантати з аерогелю, а у другої групи їх не було зовсім. Результати показали, у тварин з аерогелем ріст кісток був на 33% більше через три тижні, і на 50% через 12 тижнів у порівнянні з другою групою.

Ці результати показують, що целюлозні нанокристалічні аерогелі можуть вважатися життєздатним і навіть кращою середовищем для підтримки зростання кісток. У міру загоєння тканин імплантати з часом розпадаються на нетоксичні компоненти в організмі. Тобто, ці імпланти не потребують додаткового хірургічного втручання.



У міру загоєння кісткових тканин імплантати з часом розпадаються

Подібні імпланти будуть не тільки ефективніші, але і дешевші, бо наноцеллюлозу виробляють в досить великому обсязі.

Вчені впевнені, що, навіть якщо новий спосіб не витіснить традиційні імплантати, він обов'язково знайде своє застосування як допоміжний або альтернативний спосіб лікування.

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