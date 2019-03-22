Розробили імпланти, які відновлюють кістку зсередини

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Розробку створили вчені з Університету Британської Колумбії і МакМастера
Розробку створили вчені з Університету Британської Колумбії і МакМастера / eng.mcmaster.ca

Більшість кісткових імплантатів сьогодні вироблені з твердої кераміки. Вони досить витривалі, але в той же час дуже тендітні, що ускладнює роботу. Через особливості цих імплантів, кістка може їх відторгнути. Канадські дослідники створили спеціальну речовину, яка має повітряну та пінисту консистенцію. Після її введення у кістку вона сприяє росту кісткової тканини.

Новий матеріал зроблений шляхом обробки нанокристалів, які отримали з рослинної целюлози, пише журнал Acta Biomaterialia.

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Кристали з'єднуються і утворюють міцну, але легку губку – аерогель, – яка може зменшуватися або розширюватися за потреби, щоб повністю заповнити кісткову порожнину.

Аерогель, який здатний відновлювати кістку зсередини
Аерогель, який здатний відновлювати кістку зсередини

Під час дослідження вчені працювали з двома групами щурів. У першої групи були імплантати з аерогелю, а у другої групи їх не було зовсім. Результати показали, у тварин з аерогелем ріст кісток був на 33% більше через три тижні, і на 50% через 12 тижнів у порівнянні з другою групою.

Ці результати показують, що целюлозні нанокристалічні аерогелі можуть вважатися життєздатним і навіть кращою середовищем для підтримки зростання кісток. У міру загоєння тканин імплантати з часом розпадаються на нетоксичні компоненти в організмі. Тобто, ці імпланти не потребують додаткового хірургічного втручання.

У міру загоєння кісткових тканин імплантати з часом розпадаються
У міру загоєння кісткових тканин імплантати з часом розпадаються

Подібні імпланти будуть не тільки ефективніші, але і дешевші, бо наноцеллюлозу виробляють в досить великому обсязі.

Вчені впевнені, що, навіть якщо новий спосіб не витіснить традиційні імплантати, він обов'язково знайде своє застосування як допоміжний або альтернативний спосіб лікування.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування дослідження
Джерело: 24 Канал
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