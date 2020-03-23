Розробили новий аналіз крові, який покаже реальний масштаб пандемії

На відміну від поширених зараз РНК-тестів, нова методика дозволить виявити тих, хто вже перехворів Covid-19 в легкій формі, але не звертався до лікарів. Вона ж допоможе розібратися, як саме імунна система реагує на вірус, як формується імунітет і наскільки широко хвороба насправді поширилася в популяції.

Більшість пацієнтів переносять новий коронавірус в легкій формі, що нагадує застуду. Багато з них навіть не звертаються в лікарню і не проходять тестування, що заважає оцінити справжній масштаб пандемії. Дослідники по всьому світу вже активно працюють над створенням таких тестів, які могли б показати реальну картину. Про створення однієї з перших робочих версій заявили фахівці з медичного центру Маунт-Синай в США, пише Science Magazine.

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Рішенням може стати застосування тестів на основі антитіл до Covid-19. На відміну від зараз тестів на основі РНК, які застосовують у всьому світі наразі, новий спосіб здатний виявити ознаки як активної, так і вже перенесеної хвороби.

Це допоможе зрозуміти реальний масштаб пандемії та зробити прогноз розвитку пандемії. Крім того, використання тестів на антитіла дозволить виявити людей, імунітет яких стійкий до вірусу.

Як працюють нові тести

Для створення нового тесту дослідники виділили шиповидний білок коронавірусу, який дозволяє йому проникати всередину клітини. Ця ж молекула використовується імунною системою для розпізнавання вірусу. Вчені ізолювали один із фрагментів шиповидного білка – так званий рецептор-зв'язувальний домен. На основі розмножених у клітинній культурі шиповидних білків і рецептор-зв'язувальних доменів дослідники створили діагностичну систему.

Експерименти із зразками, отриманими від пацієнтів з підтвердженим Covid-19, показали, що тест справді реагує тільки на антитіла до цього вірусу.

Дослідники вже почали використовувати свою розробку в одній з нью-йоркських лікарень, щоб краще зрозуміти імунну відповідь організму на Covid-19. У майбутньому вони планують використовувати її, щоб виявити пацієнтів, які одужали, адже їхні антитіла можуть допомогти іншим людям боротися з небезпечним вірусом. Методика дасть відповіді й на інші важливі питання, зокрема, як довго після хвороби зберігається імунітет до неї.

Які тести для виявлення Covid-19 використовують наразі

Їх є два види: експрес-тести й ПЛР-дослідження. Для експрес-тесту у вас візьмуть кров з пальця та вже за 10 хв ви знатимете результат. Він визначає, чи є в організмі антитіла до вірусу. Але тут важливо знати, що антитіла з'являються лише на 5—7 день інфікування.

Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР або PCR) – експериментальний метод молекулярної біології, спосіб значного збільшення малих концентрацій бажаних фрагментів ДНК в біологічному матеріалі (пробі).

В Україні тестування на коронавірус методом ПЛР-дослідження здійснюється лише в одній лабораторії (ЦГЗ МОЗ).



Які тести на коронавірус ефективні/Інфографіка 24 Каналу

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