Розробили новий ефективний спосіб лікування раку

Розробка американських вчених – цільова терапія з використанням нетеплових радіохвиль – дозволяє блокувати ріст ракових клітин, не зачіпаючи здорові.

Автори нової методики – фахівці Університету Уейк-Форест в Північній Кароліні. Ними розроблено прилад для проведення радіохвильової терапії, який зараз чекає схвалення від Управління з санітарного нагляду і якості харчових продуктів і медикаментів США (FDA), пише EBioMedicine.

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Суть нового методу полягає в наступному: на кальцієві канали, які розташовані на поверхні пухлинних клітин, впливають радіохвилями певного діапазону. Такий вплив дозволяє кальцію проникати через клітинну мембрану ракової клітини та блокувати її розвиток.



Метод ефективний до 15 типів пухлин

Вчені успішно провели досліди на генетично модифікованих лабораторних тварин – носіях ракових клітин людини. У них фахівці лікували за допомогою нового методу гепатоцелюлярну карциному – вид раку печінки. Виявилося, що приплив кальцію на ракові клітини, зупиняв їх ріст, скорочував їхню кількість, а в деяких випадках навіть повністю знищував пухлини.

При цьому радіочастота, яку випромінюють під час подібної терапії, може бути нижча, ніж від мобільного телефону, піднесеного до вуха.

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