Розробили новий тест на виявлення коронавірусу
Вчені з Оксфорду розробили новий швидкий тест на коронавірус.
Дослідники Оксфордського університету розробили тест на наявність коронавірусу, який дає результат через 30 хвилин.
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В чому особливість нового тесту
Новий тест втричі швидший, ніж ті, які використовують наразі.
Також тести допоможуть виявити пацієнтів на ранніх стадіях зараження, що потенційно допомагає зменшити поширення коронавірусу SARS-CoV-2.
Тести вже довели свою ефективність під час клінічних досліджень та зі зразками хворих з Уханя.
Наразі вчені працюють над тим, щоб створити прилад, який дозволить проводити тести в клініках, аеропортах та вдома.
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