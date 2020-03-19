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Розробили новий тест на виявлення коронавірусу

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Тести на коронавірус / unsplash.com

Вчені з Оксфорду розробили новий швидкий тест на коронавірус.

Дослідники Оксфордського університету розробили тест на наявність коронавірусу, який дає результат через 30 хвилин.

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В чому особливість нового тесту

Новий тест втричі швидший, ніж ті, які використовують наразі.

Також тести допоможуть виявити пацієнтів на ранніх стадіях зараження, що потенційно допомагає зменшити поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

Тести вже довели свою ефективність під час клінічних досліджень та зі зразками хворих з Уханя.

Наразі вчені працюють над тим, щоб створити прилад, який дозволить проводити тести в клініках, аеропортах та вдома.


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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я дослідження Здорове життя
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