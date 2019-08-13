Розробили перші ефективні ліки проти вірусу Ебола

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Вірус Ебола змогли побороти
Вірус Ебола змогли побороти / gazeta.a42.ru

Вчені оголосили, що в ході боротьби з лихоманкою Ебола два експериментальних методи лікування показали себе настільки добре, що тепер вони будуть пропонуватися всім пацієнтам в Демократичній Республіці Конго.

Ідеться про препарати REGN-EB3 і mAb114. Терапія заснована на застосуванні антитіл і є досить ефективною. Вона врятувала приблизно 90% інфікованих пацієнтів. Вчені називають терапію переломним моментом в багаторічній боротьбі з вірусом, повідомляє The New York Times.

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"Тепер ми можемо сказати, що 90 відсотків інфікованих можуть бути врятовані. Це вселяє надію, що катастрофічна епідемія в східній частині Конго може бути незабаром зупинена, а майбутнім спалахам – запобігти", – розповів Джеремі Фаррар, співголова Комітету ВООЗ по оцінці терапії Ебола.

Вірус Ебола під мікроскопом
Вірус Ебола під мікроскопом

Однак вчені відзначають, що нове лікування показало свою ефективність лише на ранніх стадіях хвороби. Окрім фахівців ВООЗ, над ліками працювали вчені з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США за підтримки міжнародних колег.

Препарати вже випробували на пацієнтах у Демократичній Республіці Конго, де триває великий спалах вірусу. 

 
Ебола – що це?
Один з найжахливіших вірусів на планеті. Ебола є віддаленим родичем деяких легеневих вірусів, кору і сказу. Але в результаті еволюції він сконцентрував в собі найгірше з усіх відомих вірусів. Перший випадок спалаху захворювання вірусом Ебола трапився в Заїрі, в 1976 році.

Дослідження методів нової експериментальної терапії REGN-EB3 і mAb-114 проводилися з листопада 2018. У них взяли участь понад 700 інфікованих пацієнтів.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Медицина Вірус Ебола
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