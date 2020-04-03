Розробили перші тести на виявлення імунітету до коронавірусу

Аналіз на антитіла допоможе зрозуміти, у кого вже сформувався імунітет до коронавірусу. Нові тести мають ряд переваг та недоліків, але вони вже надійшли у продаж.

Тести розробила команда професора Флоріана Краммер з Медичної школи лікарні Маунт-Сінай. Минулого тижня вони вже почали випробування на зразках, взятих у пацієнтів.

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Переваги тесту на імунітет до коронавірусу

Аналіз на антитіла хороший тим, що на його шляху немає стількох бюрократичних перешкод, як у випадку з діагностичними тестами.

За межами США кілька приватних компаній вже почали продавати аналізи крові на антитіла до COVID-19, зокрема, Biomerica, Chembio Diagnostics і Sugentech. Такі тести відносно недорогі (приблизно $ 10) і прості у використанні. У деяких випадках готові результати можна отримати вже через 10 – 15 хвилин.

Виявлення імунітету до коронавірусу потрібний перш за все медперсоналу, співробітникам правоохоронних органів, пожежних, рятувальників та інших представників професій першої необхідності, без побоювань за їхнє здоров'я і життя.

Недоліки тестів

Втім, позитивний результат на антитіла до COVID-19 поки не може вважатися стовідсотковою гарантією імунітету до вірусу. Все ще не вивчено наскільки довго зберігається імунітет і чи достатньо точні ці тести. Вчені ще не зібрали достатньо даних, щоб дати остаточну відповідь.

Які є тести на виявлення коронавірусу

Їх є два види: експрес-тести й ПЛР-дослідження. Для експрес-тесту у вас візьмуть кров з пальця та вже за 10 хв ви знатимете результат. Він визначає, чи є в організмі антитіла до вірусу. Але тут важливо знати, що антитіла з’являються лише на 5—7 день інфікування.

Якщо експрес-тест підтвердить коронавірус, діагноз обов'язково перевірятимуть ще раз за допомогою ПЛР-дослідження, зразки аналізу відправляють до лабораторії, а результат буде наступного дня.



Тести на виявлення коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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