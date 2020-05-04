Розробка вакцини проти COVID-19: МОЗ Німеччини прогнозує, що на це підуть роки

Розробка вакцини проти коронавірусу може тривати не один рік. В межах цього процесу фахівці не виключають багато невдалих спроб.

Таку невтішну заяву зробив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, повідомляє DW. Він закликав бути реалістами.

Цікаво Європі може не вистачити коштів на розробку вакцини проти COVID-19

Я буду радий, якщо вакцину вдасться розробити за кілька місяців. Але на це можуть піти роки. Можуть трапитися невдачі, як ми вже бачили у випадках з іншими вакцинами,

– визнав Шпан.

При цьому міністр наголосив, що в Німеччині так званий індекс репродукції вже тривалий час тримається на позначці нижче 1 (тобто кожен інфікований заражає менш ніж одну іншу людину). За його словами, це добрий знак.

Водночас канцлерка Німеччини Ангела Меркель раніше заявляла, що створення вакцини проти коронавірусної інфекції є завданням усього світу. Вона запевнила, що Німеччина готова брати в цьому участь як за допомогою можливостей своїх лабораторій, так і грошей.

Що відомо про китайську вакцину від коронавірусу

Розроблена в Китаї інактивована вакцина проти COVID-19 вступила у другий етап клінічних випробувань 24 квітня.

Як перший, так і другий етап клінічних випробувань вакцини були схвалені Державним управлінням контролю над лікарськими засобами Китаю.

Всього Китай схвалив три вакцини-кандидата проти COVID-19 для клінічних випробувань. Це перша у світі вакцина, яка пройшла стадію першого етапу клінічних випробувань.

В її основі – штучно вирощений мертвий аденовірус (інактивована вакцина), введення якого дає змогу дістати імунну відповідь організму на коронавірус SARS-CoV-2 без зараження ним.

Який шлях вакцини від розробки до продажів:

Після розробки вакцини, її необхідно протестувати на тваринах;

Після успішного тестування на тваринах, вакцину тестують на людях;

Після успішного тестування на людях, необхідно запустити широкомасштабне тестування вакцини, аби перевірити її ефективність;

Вакцину повинні схвалити регулятори;

Лише у випадку успішного проходження усіх цих випробувань можна розпочати масове виробництво вакцини.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу