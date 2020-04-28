Розшифрували повний геном герпесу: інфекція може бути причиною інших важких хвороб

Вчені зробили революційне відкриття щодо вірусу простого герпесу. Виявилось, що замість 80 генів вірус містить, ймовірно, 284 генів. Це допоможе розробити вакцину проти однієї з найпоширеніших інфекції.

Група німецьких та британських вчених розшифрувала геном вірусу простого герпесу. Дослідження опублікували в науковому журналі Nature.

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Що відомо про вірус герпесу

Генетична послідовність HSV-1 "(вірус герпесу) значно комплексніша та складніша, ніж вважалося досі".

Заведено вважати, що вірус містить близько 80 ORF (генів). Але нове дослідження довело, що насправді вірус герпесу містить близько двох сотень РНК-транскриптів, їх 284. При цьому 46 з недавно відкритих генів кодують збірку основних білкових структур частинки вірусу, інші – "другорядні".



Геном вірусу простого герпесу / Фото microbenotes.com

Вірус герпесу HSV-1 – що це? Вірус простого герпесу першого типу (HSV-1) – одна з найпоширеніших інфекцій людини (вірус інфікував 60 – 95% дорослого населення планети). Після зараження збудник мігрує в нервову систему і залишається там назавжди, тому можливий рецидив. Наразі немає вакцини, яка може захистити від інфекції HSV-1.

Є вісім типів вірусів герпесу, які викликають різні по тяжкості захворювання у людей:

HHV1 – простий губний герпес і герпетичний стоматит,

HHV2 – генітальний,

VZV – вітряна віспа,

HCMV – цитомегаловірус людини,

EBV – вірус Епштейна – Барр,

HHV6 і HHV7 – псевдокраснуха.

Що нового виявили вчені?

Вважали, що HSV-1 викликає лише відносно прості симптоми на зразок "губної застуди", однак недавні дослідження довели, що його дія на організм куди більш комплексна і може бути причиною різних захворювань від раку в сечостатевій системі і енцефаліту до пневмонії і хвороби Альцгеймера.

Вивчивши HSV-1 ретельно, можна буде застосовувати його частки для створення протиракових препаратів, щоб точково знищувати деякі типи пухлин. За словами авторів дослідження, слід видаляти з його геному певні ділянки.

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