Розслідують перший випадок зараження коронавірусом від померлого
У Таїланді від коронавірусу помер судмедексперт, вчені припустили, що інфекцію COVID-19 він підхопив від небіжчика.
Перший у світі випадок зараження коронавірусною інфекцією від померлого стався у Бангкоку. Про це пише The Daily Mail.
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Що сталося
Судмедексперт помер від COVID-19. Вважають, він інфікувався від мертвого пацієнта.
Дослідники з Таїланду та Індії зазначили, що ймовірність того, що судмедексперт заразився від живого пацієнта також є, але чоловік постійно контактував з померлими від COVID-19.
Чи можливе зараження від померлого
Раніше у ВООЗ закликали дотримуватися обережності при поводженні з трупами людей, які померли від коронавірусу, оскільки до кінця не вивчено, як поширюється інфекція.
Вчені попередили, що судмедексперти та патологоанатоми повинні носити захисний костюм, окуляри, рукавички й медичну маску, аби уникнути зараження коронавірусом при контакті з померлими.
До слова, МОЗ України також радить уникнути контакту з тілом померлого. Адже через біологічні рідини, які виділяються з його тіла, можуть передаватися збудники коронавірусу.
Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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