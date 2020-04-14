Розслідують перший випадок зараження коронавірусом від померлого

У Таїланді від коронавірусу помер судмедексперт, вчені припустили, що інфекцію COVID-19 він підхопив від небіжчика.

Перший у світі випадок зараження коронавірусною інфекцією від померлого стався у Бангкоку. Про це пише The Daily Mail.

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Що сталося

Судмедексперт помер від COVID-19. Вважають, він інфікувався від мертвого пацієнта.

Дослідники з Таїланду та Індії зазначили, що ймовірність того, що судмедексперт заразився від живого пацієнта також є, але чоловік постійно контактував з померлими від COVID-19.

Чи можливе зараження від померлого

Раніше у ВООЗ закликали дотримуватися обережності при поводженні з трупами людей, які померли від коронавірусу, оскільки до кінця не вивчено, як поширюється інфекція.

Вчені попередили, що судмедексперти та патологоанатоми повинні носити захисний костюм, окуляри, рукавички й медичну маску, аби уникнути зараження коронавірусом при контакті з померлими.

До слова, МОЗ України також радить уникнути контакту з тілом померлого. Адже через біологічні рідини, які виділяються з його тіла, можуть передаватися збудники коронавірусу.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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