Розвідка США попереджала Білий дім про пандемію коронавірусу ще в листопаді, – ЗМІ
Американська розвідка ще в кінці листопада минулого року у своїй доповіді попереджала, що вірус з околиць китайського міста Ухань є загрозою для населення.
Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на джерела в збройних силах США.
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За повідомленнями, у звіті розвідувальних установ йдеться про природу та ризики глобального поширення вірусу, а також про те, що Китай применшував серйозність проблеми, а також про потенційну потребу у запровадженні урядових заходів для протидії поширенню вірусу.
Втім, зазначають, що Трамп не сприймав ці повідомлення серйозно.
NCMI, яка є частиною американської військової розвідки DIA, заперечила в середу ввечері, що такий документ коли-небудь був підготовлений.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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