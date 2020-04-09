Розвідка США попереджала Білий дім про пандемію коронавірусу ще в листопаді, – ЗМІ

Американська розвідка ще в кінці листопада минулого року у своїй доповіді попереджала, що вірус з околиць китайського міста Ухань є загрозою для населення.

Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на джерела в збройних силах США.

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За повідомленнями, у звіті розвідувальних установ йдеться про природу та ризики глобального поширення вірусу, а також про те, що Китай применшував серйозність проблеми, а також про потенційну потребу у запровадженні урядових заходів для протидії поширенню вірусу.

Втім, зазначають, що Трамп не сприймав ці повідомлення серйозно.

U.S. intelligence reports from January and February warned about a likely pandemic https://t.co/MFLrbhHZSS — The Washington Post (@washingtonpost) March 21, 2020

NCMI, яка є частиною американської військової розвідки DIA, заперечила в середу ввечері, що такий документ коли-небудь був підготовлений.



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