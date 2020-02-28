РПЦ закликає вірян в Італії "постраждати" та ігнорувати заборони через коронавірус

В РПЦ наголошують своїм вірянам в Італії, що у прихожан у них право не підкорятися рішенню місцевої влади закрити храм через коронавірус.

У такому разі можна проявити "громадянську непокору", про це заявив голова Патріаршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства та дитинства Димітрій Смірнов ефірі російського пропагандистського телеканалу, пише "Интерфакс".

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"Є в "Основах соціальної концепції" такий пункт – у якому випадку повинні люди проявляти громадянську непокору. У цьому випадку, якщо наказ начальства, міського або федерального, про якісь дії, які суперечать нашій вірі, ми повинні ними знехтувати", – переконує він.

Священнослужитель РПЦ порадив православним збиратися на нічну службу і пояснив це так: "Чума зупинилась тому, що люди почали причащатися!". Він також вважає, що подібні заборони кажуть про те, що "уряд зовсім безбожний" і "це початок кінця".

Тут якраз і перевіряється, чи готова ця громада постраждати заради Господа. Ну, в чомусь малому. Ну розстрілів же не буде!

– заявив представник РПЦ.

Яка ситуація з коронавірусом в Італії

В Італії померли 17 людей, в яких виявили коронавірус. За добу кількість хворих виросла більш ніж на сотню – загалом кількість хворих на коронавірус Covid-2019 в країні становить 655 осіб.

Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.

Натомість Генконсульство України в Мілані тимчасово зупинило прийом громадян та видачу документів.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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