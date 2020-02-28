24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

РПЦ закликає вірян в Італії "постраждати" та ігнорувати заборони через коронавірус

- Читать новость на русском
РПЦ закликала вірян не зачиняти храми через коронавірус / ТАСС

В РПЦ наголошують своїм вірянам в Італії, що у прихожан у них право не підкорятися рішенню місцевої влади закрити храм через коронавірус.

У такому разі можна проявити "громадянську непокору", про це заявив голова Патріаршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства та дитинства Димітрій Смірнов ефірі російського пропагандистського телеканалу, пише "Интерфакс".

До теми: Папа Римський Франциск захворів після зустрічі з парафіянами – фото

"Є в "Основах соціальної концепції" такий пункт – у якому випадку повинні люди проявляти громадянську непокору. У цьому випадку, якщо наказ начальства, міського або федерального, про якісь дії, які суперечать нашій вірі, ми повинні ними знехтувати", – переконує він.

Священнослужитель РПЦ порадив православним збиратися на нічну службу і пояснив це так: "Чума зупинилась тому, що люди почали причащатися!". Він також вважає, що подібні заборони кажуть про те, що "уряд зовсім безбожний" і "це початок кінця".

Тут якраз і перевіряється, чи готова ця громада постраждати заради Господа. Ну, в чомусь малому. Ну розстрілів же не буде!
– заявив представник РПЦ.

Яка ситуація з коронавірусом в Італії

В Італії померли 17 людей, в яких виявили коронавірус. За добу кількість хворих виросла більш ніж на сотню – загалом кількість хворих на коронавірус Covid-2019 в країні становить 655 осіб.

Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.

Натомість Генконсульство України в Мілані тимчасово зупинило прийом громадян та видачу документів.


Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Війна між Туреччиною і Росією в Сирії: прогноз військового
сьогодні
Автор: Олег Терещенко
Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Російська пропаганда Новини політики Лікування РПЦ
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:23 Секретар РНБО порадив їсти цибулю і часник проти коронавірусу: пояснюємо, чому це маячня
Олександр Бевза
27 лютого 14:17 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
25 лютого 14:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
22 лютого 09:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза
20 лютого 08:20 "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук