Язык – это важный орган, без которого трудно представить жизнь. Он помогает людям разговаривать и чувствовать вкусы пищи.

Об этих функциях языка знает каждый, а мы подобрали для вас менее известные, но увлекательные факты, пишет 24 канал. Также по теме: Что еще могут передать гены: интересные факты, о которых вы могли не знать Интересные факты о языке Язык помогает врачам диагностировать заболевания. Цвет языка и его состояние очень информативно.

Язык может набирать и уменьшать вес, а его средняя длина составляет около 8,5 сантиметров.

Язык имеет от 2000 до 4000 вкусовых рецепторов и способен различать четыре типа вкусов: соленый, кислый, сладкий и горький.

У всех людей разная плотность вкусовых сосочков. Те, у кого их больше в разы сильнее чувствуют вкус любых блюд.

У женщин больше вкусовых рецепторов, чем у мужчин.

У женщин более чувствительный язык / Фото unsplash.com До 60 лет большинство людей теряют около половины вкусовых рецепторов.

Повреждение языка заживают гораздо быстрее, чем на любых других частях тела.

У каждого человека отпечаток языка уникален, как отпечаток пальца.

Язык единственная мышца в теле человека, которая закреплена только с одной стороны.

Каждый тысячный человек рождается без языка.