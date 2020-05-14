10 мифов о купании детей, в которые лучше не верить

При рождении детей, в первые месяцы родители часто чувствуют себя растерянными и боятся навредить. Вокруг купания также существует много преувеличений и неправды.

Врач-неонатолог Валерия Назрицкая рассказала о 10 самых популярных мифах, связанных с купанием малыша, а также дала актуальные рекомендации, передает 24 канал.

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10 мифов о купании малыша

Миф 1: Малыша обязательно нужно купать перед сном

Правда: малыша можно купать как утром, так и вечером, не на всех детей купание действует успокаивающе, некоторые перевозбуждаются и потом не могут уснуть.

Миф 2: Ребенка надо купать перед кормлением

Правда: Если ребенок голоден, он будет негативно воспринимать водные процедуры, поскольку в воде чувство голода усиливается. Оптимальным считается купание через 30-50 минут после еды. ⠀⠀

Миф 3: Купать ребенка надо каждый день

Правда: Купать ребенка каждый день нельзя. Это негативно влияет на свойства кожи, делает ее более сухой и незащищенной. Оптимально купать младенца 3-4 раза в неделю.

Миф 4: Купать ребенка надо со специальным средством

Правда: Достаточно купать со средством 1 раз в неделю. Постоянное применение различных шампуней и гелей влияет на свойства кожи и на состав микрофлоры.



Детей нельзя купать ежедневно / unsplash.com

Миф 5: Надо кипятить воду для купания

Правда: Сейчас нет необходимости кипятить воду. Она проходит централизованный процесс обеззараживания, также кипячение воды не влияет на ее свойства.

Миф 6: Надо купать ребенка в слабом растворе марганцовки

Правда: Купание в растворе марганцовки может быть опасным, потому что есть риск химического ожога.

Миф 7: Надо купать ребенка в отваре трав

Правда: Успокаивающий эффект трав не доказан, более того, в последнее время участились случаи аллергической реакции. Купание в отваре трав не рекомендуется.

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Миф 8: При купании надо закрывать ребенку уши, чтобы не попала вода

Правда: В этом нет необходимости, поскольку вода, даже если она попадет в слуховой проход, вреда ребенку не нанесет. После купания просто нужно промокнуть ушную раковину пеленкой.

Миф 9: Для обтирания ребенка нужно использовать махровое полотенце

Правда: Для обтирания лучше использовать пеленки. Махровое полотенце, даже если оно стирается ежедневно, имеет большую площадь для оседания пыли из-за ворсинок.

Миф 10: Нельзя купать младенца с неотпавшей пуповиной

Правда: Купать детей с неотпавшей пуповиной можно и нужно. После водных процедур стоит лишь протереть пупок пеленкой.

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