101-летняя американка преодолела COVID-19, пережив вторую пандемию за свою жизнь
101-летняя американка Анджелина Фридман пережила рак, выкидыши, внутренние кровотечения, сепсис и теперь не одну, а уже две пандемии.
Через 100 лет, пережив пандемию испанского гриппа 1918 года, 101-летняя женщина просто победила и COVID-19, сообщает CNN.
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Администратор в доме для людей пожилого возраста, где находится Фридман, рассказала, что женщина живет дальше так, будто ничего и не произошло.
Дочь Фридман, Джоанна Мерола, отметила, что ее мать пережила рак.
"У нее с моим папой был рак одновременно. Она выжила. Он этого не сделал", – сказала она.
Известно, что Анджелина Сайлес (ныне Фридман) родилась в 1918 году на корабле, перевозившем иммигрантов из Италии в Нью-Йорк. А это было в разгар пандемии испанки 1918 года. СМИ пишут, что это чудо – ребенок смог переболеть гриппом и выжить. Ее мать умерла, рожая, а две сестры Фридман помогли ей выжить, пока они не воссоединились со своим отцом в Нью-Йорке, где они жили в Бруклине.
Фридман – последняя, кто выжила из 11 детей.
Она не человек. У нее есть сверхчеловеческая ДНК,
– сказала дочь Фридман.
По словам Мероли, подхватив коронавирус, ее мать изолировалась и несколько недель боролась с болезнью, что в конечном итоге ей и удалось сделать.
Фридман смогла преодолеть две пандемии / фото North Westchester restorative therapy and nursing center
Сегодня женщине уже 101 год / фото North Westchester restorative therapy and nursing center