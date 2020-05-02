106-летняя француженка, которая пережила "испанку", оправилась от коронавируса: фото
Француженке Элен Лефер недавно исполнилось 106 лет. Женщина пережила пандемию испанского гриппа, когда ей было 5 лет. Теперь жительница Франции преодолела COVID-19.
Элен Лефер диагностировали коронавирус 15 апреля в доме престарелых, сообщает Parisien.
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У женщины была высокая температура и сильная слабость. Сейчас Лефер находится в здравом уме и хорошо себя чувствует.
Элен чувствует себя хорошо / Фото Parisien
Что известно про Элен Лефер?Элен Лефер родилась за несколько дней до начала Первой мировой войны. Девочка в 5 лет пережила пандемию "испанки". Во время Второй мировой войны она вместе с матерью пешком покинула оккупированную зону Франции.
Заметим, что "испанка" – самая масштабная пандемия гриппа, которой заразились по меньшей мере 500 миллионов человек. В то время это была четверть населения планеты. От болезни умерли 50 миллионов человек, а по некоторым подсчетам испанка убила 100 миллионов человек.
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Что известно про коронавирус во Франции
- По состоянию на 2 мая уже более 130 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, количество умерших превышает 24 тысячи.
- Правительство Франции готовится продолжить чрезвычайное положение в сфере здравоохранения после 24 мая еще на два месяца.
- Карантин действует с 17 марта: людям запретили выходить из дома, разве на работу, в магазины за товарами первой необходимости или чтобы пойти в больницу.
- Штраф за нарушение – 135 евро.