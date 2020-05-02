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106-летняя француженка, которая пережила "испанку", оправилась от коронавируса: фото

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106-летняя оправилась от коронавируса
106-летняя оправилась от коронавируса / leparisien.fr

Француженке Элен Лефер недавно исполнилось 106 лет. Женщина пережила пандемию испанского гриппа, когда ей было 5 лет. Теперь жительница Франции преодолела COVID-19.

Элен Лефер диагностировали коронавирус 15 апреля в доме престарелых, сообщает Parisien.

К сожалению От коронавируса умерла 108-летняя жительница Британии: женщина пережила пандемию "испанки"

У женщины была высокая температура и сильная слабость. Сейчас Лефер находится в здравом уме и хорошо себя чувствует.

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Элен чувствует себя хорошо / Фото Parisien

Что известно про Элен Лефер?Элен Лефер родилась за несколько дней до начала Первой мировой войны. Девочка в 5 лет пережила пандемию "испанки". Во время Второй мировой войны она вместе с матерью пешком покинула оккупированную зону Франции.

Заметим, что "испанка" – самая масштабная пандемия гриппа, которой заразились по меньшей мере 500 миллионов человек. В то время это была четверть населения планеты. От болезни умерли 50 миллионов человек, а по некоторым подсчетам испанка убила 100 миллионов человек.

Про опасные пандемии, которые пережило человечество: как с ними боролись и какие были последствия – читайте в материале 24 канала.

Что известно про коронавирус во Франции

  • По состоянию на 2 мая уже более 130 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, количество умерших превышает 24 тысячи.
  • Правительство Франции готовится продолжить чрезвычайное положение в сфере здравоохранения после 24 мая еще на два месяца.
  • Карантин действует с 17 марта: людям запретили выходить из дома, разве на работу, в магазины за товарами первой необходимости или чтобы пойти в больницу.
  • Штраф за нарушение – 135 евро.
Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Здоровье Лечение Медицина Коронавирус COVID-19 Новости Франции
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